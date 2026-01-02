Küresel havacılık sektöründeki payını her geçen gün artıran Türk Hava Yolları, büyüme hedeflerini bir üst seviyeye taşıdı.

Şirket, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve "Türkiye büyüyor, THY kanatlanıyor" mottosuyla duyurduğu 2026 vizyonu kapsamında, altyapıdan teknolojiye, istihdamdan kapasite artışına kadar birçok alanda rekor yatırımlara imza atacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TESİSLERİ KURULUYOR

THY'nin açıkladığı yatırım planının merkezinde, ölçek ekonomisinde rakiplerini geride bırakacak iki dev tesis yer alıyor:

• Hava Kargo Terminali: Yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye sahip olacak yeni terminal, bu alanda "dünyanın en büyüğü" unvanını taşıyacak. Bu hamle, Türkiye'nin küresel lojistik merkezi olma iddiasını güçlendirecek.

• Uçak İçi İkram Tesisi: Hizmet kalitesiyle ödüllere doymayan THY, günlük 500 bin kişilik üretim kapasitesiyle yine "dünyanın en büyük" uçak içi ikram tesisini hayata geçirecek.

TEKNOLOJİ KAPASİTESİ 5’E KATLANACAK

Yatırım paketinde sadece fiziksel altyapı değil, teknolojik dönüşüm de büyük yer tutuyor. 2026 yılında faaliyete geçecek iki yeni veri merkezi ile şirketin mevcut teknoloji kapasitesi 5 katına çıkarılacak.

Ayrıca bakım-onarım (MRO) alanında da kritik bir adım atılarak, Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde motor bakım merkezi hizmete alınacak.

Modern eğitim tesisleriyle desteklenecek bu ekosistem, havacılık sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirilmesine de olanak sağlayacak.

Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. ✈️



100 milyar TL’lik yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu gurur BIZIM! 🇹🇷… pic.twitter.com/9JPRfXaCHO — Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 2, 2026

26 BİN KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ORDUSU

Yapılacak 100 milyar TL'lik yatırımın en somut çıktısı ise istihdam rakamlarında görülecek. THY, bu devasa projelerin operasyonel süreçlerinde görevlendirilmek üzere 2026 yılında toplam 26 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor, yatırımlarımızla zirve yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz" mesajı verildi.