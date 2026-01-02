Öncü veriler, dezenflasyon sürecinin hız kazanabileceğine işaret ederken, betası yüksek hisseler olası fiyatlama değişimlerinde öne çıkıyor.

PİYASA AYNI SORUYU SORUYOR: DEZENFLASYON HIZLANIYOR MU?

Borsa İstanbul’da yatırımcıların odağında tek bir soru var: Dezenflasyon gerçekten hızlanıyor mu? Bu sorunun yanıtı, 5 Ocak sabahı açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşmeye başlayacak.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı öncü verilere göre, İstanbul’da aylık enflasyon Kasım ayındaki %1,19 seviyesinin hafif üzerine çıkarak %1,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun ise %37,68 seviyesinde ölçülmesi, piyasa beklentileri açısından önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.

%1 AYLIK ENFLASYON SENARYOSU ENDEKS İÇİN “ÇIPA” OLABİLİR

Piyasa beklentilerine göre Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda yaklaşık %1 seviyesinde gelmesi, yıllık enflasyonun ise %30’lu bantlardan %20’li seviyelere doğru yönelmesi halinde, BIST endeksi için güçlü bir DENGE noktası oluşabilir.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca açıklanan rakamlara değil, veri etrafında oluşan fiyatlama davranışlarına odaklanma eğiliminde oluyor.

RİSK ALGISI DÜŞERSE YÖN HIZLA HİSSELERE DÖNEBİLİR

Dezenflasyonun netleşmesi, risk algısının aşağı gelmesine neden olabilir.

Bu senaryoda yatırımcılar:

Mevduat ve emtia gibi defansif alanlardan,

Piyasa coşkusuna daha hızlı tepki verebilen hisselere yönelimi hızlandırabilir.

Özellikle beta katsayısı yüksek hisseler, piyasa psikolojisindeki bu kırılmaya endekse göre daha güçlü tepkiler verme eğiliminde bulunuyor.

TARİH NE DİYOR? BANKALAR VE HOLDİNGLER ÖNE ÇIKIYOR

Geçmiş dönemler incelendiğinde, faiz indirimleri ve enflasyonda düşüş süreçlerinde en anlamlı performansların:

Bankacılık hisseleri

Holding hisseleri tarafında yaşandığı görülüyor.

Bunun temel nedenleri arasında;



Bilançoların faiz ve enflasyona yüksek duyarlılığı

Artan risk iştahının bu hisselerde daha hızlı fiyatlanması öne çıkıyor.

HANGİ HİSSELER TAKİPTE?

Geçmiş faiz indirimleri sonrasında:

Ortalama haftalık getirisi pozitif olan

Son enflasyon verisi öncesinde pozitif ayrışan

Beta katsayısı 1,2’nin üzerinde bulunan hisseler, enflasyon verisi öncesinde yatırımcı radarında yer alıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler, genel piyasa beklentileri ve tarihsel veriler ışığında hazırlanmıştır.