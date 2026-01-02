Borsa İstanbul’da işlem gören Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. hissesi (TNZTP), 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 14:30 itibarıyla tavan fiyattan işlem görüyor.

Hisse, günü %9,98 artışla 22,48 TL seviyesinde sürdürürken, seans içerisinde 22,48 TL ile tavan oldu. Günün en düşük seviyesi ise 20,50 TL olarak kaydedildi.

Bedelsiz Sonrası Güçlü Fiyatlama

TNZTP, geçmiş dönemde gerçekleştirdiği %70 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrası yatırımcı ilgisini korurken, son işlem gününde artan hacim ve alımlarla dikkat çekti. Bedelsiz sürecinin ardından hissede teknik görünüm yeniden güç kazanmaya başladı.

23,14 TL Seviyesi Kritik

Teknik açıdan bakıldığında hissede 23,14 TL seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin hacimli şekilde kırılması durumunda, yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği ve yeni fiyat aralıklarının test edilebileceği değerlendiriliyor.

Aşağı yönde ise 21,40 – 20,50 TL bandı kısa vadeli destek bölgesi olarak izleniyor.

Aracı Kurum Dağılımında Alıcılar Güçlü

Gün içi aracı kurum dağılımına bakıldığında alım tarafında INFO Yatırım ve İş Yatırım öne çıkıyor. Satış tarafında ise Piramid Menkul, Global Menkul ve Phillip Capital dikkat çeken kurumlar arasında yer aldı. Alıcı tarafın toplam işlem içindeki ağırlığı, hissedeki pozitif seyrin temel destekleyicisi olarak görülüyor.

Genel Değerlendirme

TNZTP, bedelsiz sermaye artırımı sonrası oluşan fiyat yapısını korurken, tavan kapanışa yakın seyir, teknik görünümde olumlu sinyaller üretiyor. 23,14 TL direncinin aşılması, hissede kısa vadede yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.

Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler genel niteliktedir.