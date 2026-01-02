Mart Ayında Sert Satış, Baharda Dip

Yılın ilk çeyreğinde kur oynaklığını sınırlamak amacıyla gerçekleştirilen döviz satışları, TCMB’nin net döviz pozisyonunda belirgin bir bozulmaya yol açtı. Mart sonu itibarıyla pozisyon hızla gerilerken, Mayıs ortasında yaklaşık +7,6 milyar dolar ile yılın en düşük seviyeleri görüldü. Bu dönem, piyasalarda “rezerv yeterliliği” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Faiz Artırımı ve Politika Değişimi Dönüm Noktası Oldu

İkinci çeyrekten itibaren atılan sıkılaştırıcı adımlar, özellikle politika faizindeki artışlar, sermaye akımlarını destekledi. TL varlıklara ilginin artmasıyla birlikte döviz talebi dengelendi; bu da TCMB’nin net pozisyonuna hızlı bir iyileşme olarak yansıdı.

Altın Desteği ve Rezerv Yönetimi

Toparlanmanın bir diğer ayağını altın rezervleri oluşturdu. Altın fiyatlarındaki küresel yükseliş ve TCMB’nin rezerv kompozisyonundaki dengeleyici yaklaşım, net döviz pozisyonunun yılın ikinci yarısında istikrarlı biçimde güçlenmesini sağladı.

Yıl Sonu: +54 Milyar Dolar

Yaz aylarından itibaren kademeli artış trendine giren net döviz pozisyonu, son çeyrekte dalgalı seyre rağmen yükselişini korudu ve 2025 yıl sonu itibarıyla +54 milyar dolar seviyesinde kapandı. Bu görünüm, TCMB’nin 2025’i artı rezerv pozisyonuyla tamamladığını ortaya koydu.

Piyasalar Ne Okuyor?

Ekonomistler, yıl sonu itibarıyla ulaşılan seviyenin para politikasının kredibilitesi açısından önemli bir eşik olduğunu vurguluyor. 2026’ya girerken rezerv cephesindeki bu tablo, kur istikrarı ve finansal koşullar açısından TCMB’nin elini güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriliyor.