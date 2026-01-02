Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündeminde hem küresel krizler hem de içerdeki yeniden imar çalışmaları olan Erdoğan, önümüzdeki haftanın diplomasi trafiği açısından hareketli geçeceğinin sinyalini verdi.

MASADA İKİ KRİTİK SAVAŞ VAR

ABD Başkanı Donald Trump ile pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini açıklayan Erdoğan, bu görüşmenin ana gündem maddelerini de paylaştı.

İki liderin görüşmesinde, küresel istikrarı tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşı ve insanlık dramının sürdüğü Filistin meselesinin masaya yatırılacağı belirtildi.

NETANYAHU’YA SERT TEPKİ: “MAZLUMUN AHI YANINA KALMAZ”

Yılbaşında Galata Köprüsü’nde gerçekleşen ve Filistin’e destek amacı taşıyan tarihi kalabalığa atıfta bulunan Erdoğan, Gazze’nin yalnız olmadığını vurguladı.

Gazze’de zorlu kış şartları altında, çamur ve yağmur içindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren çocukların durumuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu HEDEF aldı.

Erdoğan, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı" ifadelerini kullanarak, yaşananların uluslararası vicdandaki karşılığına işaret etti.

DEPREM KONUTLARINDA KARARLILIK MESAJI

Açıklamalarında deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut teslimatlarında hedefe ulaşacaklarını belirtti. Erdoğan, "Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Bunun dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz" diyerek, kentsel dönüşüm ve barınma konusundaki çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.

