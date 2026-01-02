Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 196 bin 365 lira, en yüksek 6 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı çarşamba günü 6 milyon 197 bin 999 liradan tamamlamıştı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 280 bin liraya çıktı 1

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin 594,31 lira, işlem miktarı ise 985,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 182 milyon 729 bin 922,10 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 280 bin liraya çıktı 2

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.024,74 6.025,51 % 0.99 17:35
Ons Altın / TL 187.599,89 187.666,28 % 1.22 17:50
Ons Altın / USD 4.360,20 4.360,76 % 0.95 17:50
Çeyrek Altın 9.639,58 9.851,71 % 0.99 17:35
Yarım Altın 19.218,91 19.703,42 % 0.99 17:35
Ziynet Altın 38.558,31 39.286,33 % 0.99 17:35
Cumhuriyet Altını 41.633,00 42.262,00 % 1.55 16:49
Tüm Altın Fiyatları

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNER700 Bin Yatırımcısı Olan Hissede 100 Bin TL’lik 2023 Yatırımı Ne Oldu?700 Bin Yatırımcısı Olan Hissede 100 Bin TL’lik 2023 Yatırımı Ne Oldu?
PARTNERARF Bio (ARFYE) 8 endekse birden dahil edilecek! Tarih belli olduARF Bio (ARFYE) 8 endekse birden dahil edilecek! Tarih belli oldu