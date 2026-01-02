Altın piyasasında en düşük 6 milyon 196 bin 365 lira, en yüksek 6 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı çarşamba günü 6 milyon 197 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin 594,31 lira, işlem miktarı ise 985,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 182 milyon 729 bin 922,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

(AA)