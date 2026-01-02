Kripto para piyasalarına yönelik uluslararası vergi denetimi sürecinde önemli bir eşik aşılmak üzere. OECD öncülüğünde yürütülen ve ülkeler arasında kripto varlık transferlerinin otomatik bilgi paylaşımını öngören küresel sistem kapsamında, 48 ülke 2027 yılında ilk veri değişimini başlatacak.

Bu sistemle birlikte kripto borsaları, saklama hizmeti sunan kuruluşlar ve belirli kripto hizmet sağlayıcılar üzerinden yapılan işlemler, ülkelerin vergi otoriteleri tarafından karşılıklı olarak izlenebilir hale gelecek.

2027’DE İLK AŞAMA BAŞLIYOR

Paylaşılan listeye göre Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Hollanda ve Güney Afrika gibi birçok büyük ekonomi, 2027 yılında kripto transferlerine ilişkin ilk bilgi değişimini gerçekleştirecek.

Bu ülkelerde yerleşik kripto kullanıcılarının sınır ötesi transferleri ve varlık hareketleri, ilgili vergi otoritelerine raporlanacak.

TÜRKİYE İÇİN TARİH: 2028

Açıklanan takvime göre Türkiye, kripto vergilendirme ve ortak takip sistemine 2028 yılında dahil olacak ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Singapur, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin de 2028 takviminde olduğu görülüyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin vergi düzenlemelerinin ve raporlama yükümlülüklerinin önümüzdeki dönemde daha net ve kapsamlı hale gelmesine zemin hazırlayacak.

AMAÇ: KAYIT DIŞI KAZANÇ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI

Yeni sistemin temel hedefleri arasında;

Kripto varlıklar üzerinden vergi kaçakçılığının önlenmesi,

Sınır ötesi transferlerin şeffaflaştırılması,

Kripto piyasalarında kayıt dışı kazançların azaltılması yer alıyor.

Piyasa uzmanları, özellikle yüksek hacimli kripto işlemleri yapan yatırımcıların ve yurt dışı borsaları kullanan kullanıcıların, bu süreçten doğrudan etkileneceğine dikkat çekiyor.