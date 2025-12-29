ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Florida’da gerçekleşen görüşmeden gelen iyimser mesajlar, kripto varlıklarda alımları hızlandırdı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin şekillendiğine dair değerlendirmelerle birlikte hafta sonu 87 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, sabah saatlerinde 90 bin dolar barajını geçti.

Piyasanın genel tablosunda şu rakamlar öne çıktı:

Ethereum: 3 bin doların üzerinde tutunmayı başardı.

XRP: 1,90 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Solana: 127,76 dolar bandında alıcı buluyor.

Toplam Piyasa Büyüklüğü: 3,04 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

DEĞERLİ METALLERDE TARİHİ ZİRVELER

Kripto paralardaki yükseliş eğilimine değerli metaller de eşlik ederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Altında Yeni Rekor: Ons altın 4 bin 510 dolar civarında işlem görerek güçlü duruşunu sürdürüyor. 2025 yılı boyunca yatırımcısına yüksek getiri sağlayan altın, küresel piyasalardaki yerini sağlamlaştırdı.

Gümüşte Sert Hareket: Gece saatlerinde ons başına 83 doların üzerine çıkarak dikkat çekici bir yükseliş kaydeden gümüş, sabah saatlerinde gelen kar satışlarıyla 79 dolar seviyelerine doğru dengelendi.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSER HAVA

Analistler, savaşın sona erme ihtimalinin küresel piyasalarda "barış rallisi" etkisi yarattığını belirtiyor. Hem dijital varlıklarda hem de güvenli liman olarak görülen metallerdeki eş zamanlı yükseliş, 2025 yılının kapanışında piyasaların en dikkat çekici başlığı oldu.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.