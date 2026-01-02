Borsa İstanbul A.Ş., ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarına ilişkin endeks değişikliklerini duyurdu. 2 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket paylarının 5 Ocak 2026'dan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağı ve aynı tarihten itibaren 8 endekse birden dahil edileceği bildirildi.
ANA PAZAR'DA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK
Yapılan açıklamaya göre, ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ARFYE) payları, 5 Ocak 2026 Pazartesi tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
8 ENDEKSE DAHİL EDİLECEK
Şirket payları, aynı tarihten itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilecek;
BIST Tüm
BIST Tüm-100
BIST Ana
BIST Halka Arz
BIST Katılım Tüm
BIST Hizmetler
BIST Elektrik
BIST İzmir
ENDEKS HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINACAK PAY SAYISI
Açıklamada, endeks hesaplamalarında 182.837.401 adet payın dikkate alınacağı belirtilirken, şirketin fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde 26 olarak esas alınacağı ifade edildi.