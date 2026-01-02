Perakende sektörünün tanınmış markalarından B&G Store, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "şirketin küçüldüğü ve mağazalarını kapattığı" iddialarına karşı yazılı bir açıklama yayımladı.

Şirket yönetimi, markaya yönelik sistematik bir itibar suikastı yapıldığını savunarak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"114 MAĞAZA İLE FAALİYETİMİZ SÜRÜYOR"

1996 yılında kurulan ve 2000 yılından bu yana perakende sektöründe faaliyet gösteren şirket, mevcut durumu hakkında detaylı veriler paylaştı.

Açıklamaya göre B&G Store; Türkiye genelinde aktif 114 mağaza, 4 farklı online pazar yeri ve yurt dışında 14 mağaza ile hizmet vermeye devam ediyor.

Şirket, katma değerli üretime dikkat çekerek şu kıyaslamayı yaptı:

"Türkiye genelinde kilogram başına ortalama ihracat satış fiyatı 1,5 dolar seviyesindeyken, B&G Store ürünlerinin kilogram başına ihracat satış fiyatı ortalama 68 dolardır. Bu veri, markamızın yüksek kalite ve tasarım gücünü ortaya koymaktadır."

"MAĞAZA KAPATMAK TİCARİ BİR KARARDIR"

B&G Store, gündeme gelen mağaza kapatma haberlerini "sektörel dinamikler" çerçevesinde değerlendirdi.

Perakende sektörünün konjonktüre duyarlı olduğunu belirten yönetim, mağaza açma veya kapama kararlarının ekonomik koşullar ve lokasyon verimliliği gözetilerek alınan "uzun vadeli stratejik kararlar" olduğunu ifade etti.

Bu kararların farklı bağlamlara çekilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, 2026 yılı için büyüme planlarının hazır olduğunu, yurt içinde 10, yurt dışında ise 6 yeni mağaza açmak üzere anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada, spekülatif içeriklerin ticari gerçeklikten uzak olduğu vurgulanarak, "Markamızın itibarı gerçek dışı içeriklerle aşağı çekilmeye çalışılmaktadır. Gerekli hukuki başvurular ve suç duyuruları yapılmıştır" denildi.

Şirket, benzer yayınların devam etmesi halinde yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kamuoyuna duyurdu.