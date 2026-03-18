Son dakika haberine göre, Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Mart saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin gölgesinde gelen toplantı öncesinde, yatırımcılar temkinli pozisyon aldı.

Karar öncesi en dikkat çeken hareket ise altın cephesinde yaşandı. Güvenli liman olarak öne çıkan altın fiyatları, karar saatine saatler kala sınırlı da olsa geri çekildi.

Fed, merakla beklenen faiz kararını sonunda açıkladı.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Piyasa katılımcılarının büyük bölümü, Fed'in bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyordu.

Enflasyonun halen hedefin üzerinde seyretmesi, petrol fiyatlarındaki yükselişin maliyet baskısı yaratması ve küresel belirsizliklerin devam etmesi, Fed'in temkinli duruşunu koruyacağı beklentisini güçlendirdi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı toplantısının ardından politika faizini yüzde 3,50 – yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar 11'e karşı 1 oyla alındı.

Böylece Fed, 2026 yılındaki ikinci toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmeyerek "bekle-gör" yaklaşımını sürdürmüş oldu.

GEÇEN AY DA DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTI

Fed, 2026 yılının ilk toplantısında da benzer bir adım atmış ve faiz oranlarını sabit tutmuştu.

2025'in son döneminde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından, yeni yıla daha temkinli bir politika ile giren banka, üst üste iki toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu.