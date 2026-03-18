Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,59 arttı, aylık yüzde 3,86 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE’de, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,86 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,47 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,58 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,09 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,74 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,28 artış ile diğer mal ve hizmetler oldu.