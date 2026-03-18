Euro Bölgesi’nde Şubat 2026 dönemine ilişkin enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,9 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi aylık %0,7, yıllık ise %1,9 seviyesindeydi. Açıklanan veriler, aylık bazda sınırlı bir sapmaya işaret etti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON %2,4 OLDU

Şubat ayında çekirdek enflasyon aylık %0,8, yıllık bazda ise %2,4 olarak kaydedildi.

Tütün hariç tüketici fiyat endeksi ise aylık %0,6, yıllık bazda %1,8 artış gösterdi. Ocak 2026’da yıllık enflasyon %1,7, geçen yılın aynı döneminde ise %2,3 seviyesindeydi.

AB GENELİNDE ENFLASYON %2,1’E YÜKSELDİ

Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon Şubat ayında %2,1 seviyesine yükseldi. Bu oran Ocak ayında %2,0, geçen yılın aynı döneminde ise %2,7 olarak kaydedilmişti.

Ocak ayına kıyasla yıllık enflasyon:

11 üye ülkede geriledi

4 ülkede sabit kaldı

12 ülkede artış gösterdi

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ENFLASYON ORANLARI

Şubat ayında en düşük yıllık enflasyon oranları:

Danimarka: %0,5

Kıbrıs: %0,9

Çekya: %1,0

En yüksek enflasyon oranları ise:

Romanya: %8,3

Slovakya: %4,0

Hırvatistan: %3,9

olarak kaydedildi.

ENFLASYONA HİZMETLER KATKI SAĞLADI

Şubat ayında enflasyona en yüksek katkıyı +1,54 puan ile hizmetler kalemi sağladı.

Diğer kalemlerin katkısı ise şöyle oldu:

Gıda, alkol ve tütün: +0,48 puan

Enerji dışı sanayi malları: +0,17 puan

Enerji: -0,30 puan