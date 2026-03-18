Euro Bölgesi’nde son dakika enflasyon verileri açıklandı. Şubat 2026’da tüketici fiyatları aylık bazda %0,6 artarken, yıllık enflasyon %1,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan veri, Avrupa ekonomisine ilişkin enflasyon görünümü ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası adımları açısından kritik önem taşıyor.
Euro Bölgesi’nde Şubat 2026 dönemine ilişkin enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,6, yıllık bazda ise %1,9 artış gösterdi.
Piyasa beklentisi aylık %0,7, yıllık ise %1,9 seviyesindeydi. Açıklanan veriler, aylık bazda sınırlı bir sapmaya işaret etti.
ÇEKİRDEK ENFLASYON %2,4 OLDU
Şubat ayında çekirdek enflasyon aylık %0,8, yıllık bazda ise %2,4 olarak kaydedildi.
Tütün hariç tüketici fiyat endeksi ise aylık %0,6, yıllık bazda %1,8 artış gösterdi. Ocak 2026’da yıllık enflasyon %1,7, geçen yılın aynı döneminde ise %2,3 seviyesindeydi.
AB GENELİNDE ENFLASYON %2,1’E YÜKSELDİ
Avrupa Birliği genelinde yıllık enflasyon Şubat ayında %2,1 seviyesine yükseldi. Bu oran Ocak ayında %2,0, geçen yılın aynı döneminde ise %2,7 olarak kaydedilmişti.
Ocak ayına kıyasla yıllık enflasyon:
11 üye ülkede geriledi
4 ülkede sabit kaldı
12 ülkede artış gösterdi
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ENFLASYON ORANLARI
Şubat ayında en düşük yıllık enflasyon oranları:
Danimarka: %0,5
Kıbrıs: %0,9
Çekya: %1,0
En yüksek enflasyon oranları ise:
Romanya: %8,3
Slovakya: %4,0
Hırvatistan: %3,9
olarak kaydedildi.
ENFLASYONA HİZMETLER KATKI SAĞLADI
Şubat ayında enflasyona en yüksek katkıyı +1,54 puan ile hizmetler kalemi sağladı.
Diğer kalemlerin katkısı ise şöyle oldu:
Gıda, alkol ve tütün: +0,48 puan
Enerji dışı sanayi malları: +0,17 puan
Enerji: -0,30 puan