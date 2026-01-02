Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasındaki rüzgarı tersine çevirdi.

Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38 seviyesine inmesinin ardından bankalar, 2026’nın ilk iş günlerinde mevduat faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti.

YATIRIMCININ GÖZÜ "NET GETİRİ"DE

Faizlerdeki geri çekilme, özellikle yüksek tutarlı nakit birikimi olan tasarruf sahiplerini yeni arayışlara itti. 1 milyon TL gibi birikimlerin 32 günlük kısa vadeli getirilerinde bankalar arasındaki makas açılırken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan tabelaları takibe aldı.

Piyasa uzmanları, bankaların mevduat politikalarının önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın atacağı yeni adımlara göre şekilleneceğini belirtirken, şu an için en yüksek getiri ile en düşük getiri arasında aylık 10 bin lirayı aşan farklar oluştuğu görülüyor.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI: İŞTE KAZANÇ TABLOSU

2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bankaların açıkladığı verilere göre; 1 milyon TL'lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi 21 bin TL ile 32 bin TL arasında değişiyor.

İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 1 milyon TL için hesaplanan aylık net kazançlar:

EN YÜKSEK GETİRİ SUNANLAR (32 BİN TL BANDI)

Bu gruptaki bankalar, yüzde 44 faiz oranıyla piyasadaki en rekabetçi teklifleri sunarak, 1 milyon TL için aylık 32 bin 320 TL net ödeme vadediyor.

• ING Bank: 32.320 TL (Faiz: %44)

• HSBC: 32.320 TL (Faiz: %44)

• TEB / CEPTETEB: 32.320 TL (Faiz: %44)

• Fibabanka: 32.320 TL (Faiz: %44)

30 BİN TL VE ALTI GETİRİ SUNANLAR

Diğer bankalarda ise faiz oranları ve hesaplama yöntemlerine göre getiriler kademeli olarak düşüş gösteriyor.

• ON Dijital Bankacılık: 31.574 TL (Faiz: %43)

• Yapı Kredi: 28.442 TL (Faiz: %44)

• Odea Bank: 26.532 TL (Faiz: %45)

• GetirFinans: 26.144 TL (Faiz: %43)

• Hayat Finans: 21.581 TL (Faiz: %29,53)

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Listede Odea Bank'ın faiz oranı %45 görünmesine rağmen net getirisinin %44 oranlı bankalardan daha düşük hesaplanması; bankaların sunduğu "hoş geldin faizi", vergi kesintileri veya bileşik faiz hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan kaynaklanabiliyor.

Uzmanlar, yatırımcıların sadece orana değil, vade sonundaki "ele geçecek net tutara" odaklanması gerektiğini vurguluyor.