Borsa İstanbul’da uzun süre gündemden düşmeyen, yatırımcı sayısı 700 binin üzerine çıkan sanayi hisselerinden biri olan SASA Polyester, 2023 yılı başında geniş bir bireysel yatırımcı kitlesinin portföyünde yer aldı. Bedelsiz sermaye artırımları, büyük ölçekli yatırım planları ve yüksek işlem hacmiyle öne çıkan hisse için asıl soru ise bugün daha net sorulabiliyor: 2023’te 100 bin TL yatıran bir yatırımcı ne yaşadı?

2023 Başlangıcı: Yüksek İlgi, Yüksek Beklenti

Ocak 2023’e girilirken söz konusu sanayi hissesi, Türkiye’de en fazla yatırımcıya sahip şirketler arasında yer alıyordu. Uzun vadeli yatırım hikâyesi, kapasite artışları ve bedelsiz geçmişi, özellikle küçük yatırımcı ilgisini canlı tutuyordu. Bu dönemde yapılan yatırımların önemli bir kısmı “uzun vadeli” bakış açısıyla gerçekleşti.

Rakamlarla 100 Bin TL’nin Seyri

Ocak 2023 ay kapanışı baz alındığında 100 bin TL’lik bir yatırım, düzeltilmiş (bedelsiz ve bölünmeler hesaba katılmış) fiyatlarla hesaplandığında:

2023 başı portföy değeri: 100.000 TL

2025 sonu itibarıyla portföy değeri: yaklaşık 51.000 TL

Bu tablo, yaklaşık %49’luk nominal bir değer kaybına işaret ediyor. Hesaplama, yalnızca fiyat hareketlerini esas alıyor; temettü etkisi ise sınırlı olduğu için sonucu anlamlı ölçüde değiştirmiyor.

Bedelsizler Sonucu Değiştirdi mi?

2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcıların portföyündeki lot sayısını artırdı. Ancak fiyatlar geriye dönük olarak düzeltilmiş olduğundan, bedelsizlerin toplam portföy değeri üzerindeki etkisi nötr kaldı. Yani lot sayısı artsa da, fiyatlardaki gerileme bu artışı dengeledi.

Neden Bu Sonuç Ortaya Çıktı?

Bu dönemde şirket özelinde:

Yüksek beklentilerin fiyatlara önceden yansıması

Küresel sanayi ve petrokimya tarafındaki dalgalanmalar

Borsa genelinde yaşanan sektör rotasyonları gibi faktörler etkili oldu. Hisse, zaman zaman güçlü tepki yükselişleri yaşasa da, bu hareketler uzun vadeli bir toparlanmaya dönüşmedi.

Genel Tablo Ne Söylüyor?

Ortaya çıkan sonuç, yatırımcı sayısının yüksek olmasının ya da geçmişte yapılan bedelsizlerin tek başına getiri garantisi oluşturmadığını gösteriyor. Aynı dönemde farklı varlık sınıfları ve endekslerle karşılaştırıldığında, söz konusu sanayi hissesinin performansı zayıf bir görünüm sergiledi.

Not: Bu içerik yalnızca geçmiş fiyat verileri ve kamuya açık bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. Herhangi bir alım-satım yönlendirmesi veya yatırım tavsiyesi içermemektedir.