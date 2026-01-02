İzmir’de yeni yıl, araç sahipleri için soğuk duş etkisi yaratan bir zam haberiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZELMAN A.Ş., artan işletme maliyetlerini gerekçe göstererek açık, kapalı ve yol kenarı otopark tarifelerini 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncelledi.

2025 yılı boyunca 2024 fiyatlarını uygulayan kurum, birikimli maliyet artışını yeni yıla sert bir şekilde yansıttı.

12 SAATLİK PARK ÜCRETİ 70 TL'DEN 200 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarife ile birlikte, vatandaşın en sık kullandığı parklanma sürelerinde yüzde 185'i aşan artışlar görüldü.

• Açık Alanlar: Daha önce 70 TL olan 0-12 saatlik park ücreti, tek seferde 200 TL'ye yükseldi.

• Kısa Süreli Park: Şehrin yoğun bölgelerinde 0-2 saatlik kısa süreli park ücretleri 80 TL ile 150 TL arasında açılış yapıyor.

• Maksimum Ücret: Konumun merkeziyetine ve bekleme süresine göre ücretler 50 TL'den başlayıp, en işlek noktalarda 360 TL'ye kadar ulaşıyor.

ABONELİKLERDE "LÜKS" DÖNEMİ: 10 BİN LİRAYI BULAN TARİFE

Zammın en can yakıcı kısmı ise düzenli otopark kullanan abonelere yansıdı. Merkezi konumlardaki otoparklarda daha önce ortalama 850 TL olan aylık abonelik bedeli, yaklaşık 3,5 kat artarak 3 bin TL seviyesine çekildi.

Otoparkın konumu ve niteliğine (özel alan, kapalı otopark vb.) göre değişen abonelik fiyatlarında tavan ücret ise dudak uçuklattı. Bazı yol kenarı ve özel alan otoparklarında aylık ücretlerin 4 bin TL ile 10 bin TL aralığına yükseldiği belirtildi.

SÜRÜCÜLERDEN "DENGE" ÇAĞRISI

Yüzde 250'yi bulan zam oranları, İzmirli sürücülerin tepkisini çekti. Özellikle 0-12 saatlik dilimde 200 TL’ye ulaşan ücretlerin bütçelerini sarstığını ifade eden vatandaşlar, toplu taşıma alternatiflerinin yetersiz olduğu noktalarda özel araç kullanımının bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, fiyatların daha makul bir seviyeye çekilmesini talep etti.