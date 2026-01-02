İstanbul'da milyonlarca kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen toplu ulaşım ücretleri, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

"2026 aylık akbil fiyatları ne kadar?", "Öğrenci abonman kaç TL oldu?", "Tam abonman ücreti arttı mı?”, "Mavi Kart fiyatı ne kadar?" gibi sorular, yeni yılın ilk günlerinde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yeni tarifelerle birlikte öğrenci, tam, sosyal ve özel gruplara yönelik İstanbulkart ücretleri netleşti. İşte 2026 yılı güncel İstanbul ulaşım fiyatları ve abonman detayları…

2026 AYLIK AKBİL (ABONMAN) FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla İstanbul'da aylık akbil sistemi, aylık 200 geçiş hakkı tanıyan Mavi Kart (abonman) üzerinden uygulanmaya devam ediyor. Sistem, toplu taşıma araçlarını sık kullananlar için tek biniş ücretlerine kıyasla önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

2026 başı itibarıyla geçerli olan aylık abonman ücretleri şöyle:

Tam abonman (Mavi Kart): 777 TL

Öğrenci abonman: 140 TL

Sosyal abonman (öğretmen, 60 yaş üstü): 483 TL

Bu ücretler; otobüs, METRO, metrobüs, tramvay, füniküler ve vapur hatlarında geçerli.

2026 ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL FİYATI KAÇ TL OLDU?

Öğrenciler için en çok merak edilen başlıklardan biri de "2026 öğrenci aylık akbil ne kadar?" sorusu oldu. İBB'nin eğitim hayatını desteklemek amacıyla sürdürdüğü indirimli ulaşım politikası 2026 yılında da devam ediyor.

2026 yılı itibarıyla;

Öğrenci abonman ücreti: 140 TL

Bu ücret aylık 200 geçiş hakkını kapsıyor ve tek biniş ücretleriyle karşılaştırıldığında öğrencilere ciddi tasarruf sağlıyor.

2026 TAM AYLIK AKBİL FİYATI NE KADAR?

İstanbul’da çalışan kesimin en çok tercih ettiği abonman türü olan tam Mavi Kart ücretleri de belli oldu.

2026 tam abonman (Mavi Kart) ücreti: 777 TL

Günlük işe gidiş-geliş yapan bir vatandaş için abonman sistemi, tek geçiş ücretlerine kıyasla hâlâ en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor.

29 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ 2026

İBB'nin son yıllarda uyguladığı 29 yaş üstü öğrenci düzenlemesi, 2026 yılında da geçerliliğini koruyor. Buna göre 30 yaşından gün alan öğrenciler, klasik öğrenci tarifesi yerine yüzde 10 indirimli özel tarife ile ücretlendiriliyor.

29 yaş üstü öğrenci aylık abonman ücreti: 2.474 TL

2026 TEK BİNİŞ AKBİL FİYATLARI NE KADAR?

Abonman kullanmayanlar için tek biniş ücretleri de UKOME kararları doğrultusunda güncellendi.

2026 yılı itibarıyla İstanbulkart ile tek geçiş ücretleri:

Tam bilet: 9,90 TL

Öğrenci: 4,83 TL

Öğretmen/indirimli: 7,09 TL

METROBÜS ÜCRETLERİ 2026

Metrobüs hattında ücretlendirme mesafeye göre değişmeye devam ediyor.

Metrobüs tam parkur ücreti: 51,96 TL

Ancak abonman (Mavi Kart) kullanıcıları, metrobüste mesafeye bakılmaksızın bakiye düşmeden geçiş yapabiliyor.

MARMARAY ÜCRETLERİ 2026

2026 yılı Marmaray ücret tarifesi de netleşti:

Tam kısa mesafe: 9,90 TL

Tam parkur: 21,91 TL

Öğrenci kısa mesafe: 4,83 TL

Öğrenci parkur: 9,90 TL

Abonman sahipleri Marmaray'da da geçiş haklarını kullanabiliyor.