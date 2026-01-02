Çalışanların merakla beklediği 2026 yılı gelir vergisi tarifesi, 31 Aralık 2025 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ancak açıklanan rakamlar, ücretli çalışanlar için hayal kırıklığı yarattı. Yüzde 15’lik ilk vergi dilimi 158 bin TL’den 190 bin TL’ye (yüzde 20,25 artış), yüzde 20’lik ikinci dilim ise 330 bin TL’den 400 bin TL’ye (yüzde 21,2 artış) yükseltildi.

Yapılan artışların resmi enflasyonun dahi altında kalması, işçilerin net ücretlerinin yıl içinde hızla düşmesine ve "vergi dilimi tuzağına" daha erken yakalanmasına neden olacak.

MAAŞLAR AYLAR İÇİNDE NASIL ERİYECEK?

Yeni tarife, özellikle orta ve düşük gelirli çalışanların üzerindeki vergi yükünü ağırlaştırıyor.

Kümülatif vergi matrahı (toplam brüt kazanç) arttıkça, çalışanlar hızla yüzde 20 ve yüzde 27'lik dilimlere geçiş yapacak.

ÖRNEK SENARYO: 50 BİN TL BRÜT ÜCRET ALAN BİR İŞÇİ

2026 yılına brüt 50 bin TL maaşla başlayan bir çalışanın yıl içindeki kaybı şöyle gerçekleşecek:

• Ocak: Çalışan yıla 40 bin 207 TL net maaş ile başlayacak (Yüzde 15 vergi dilimi).

• Mayıs: Toplam kazancı arttığı için yüzde 20’lik vergi dilimine girecek.

• Ekim: Yüzde 27’lik dilime geçiş yapacak.

• Aralık: Yılın son ayında eline geçen net ücret 36 bin 511 TL’ye düşecek.

Bu tablo, aynı işi yapan bir çalışanın, sadece vergi dilimi kaynaklı kesintiler nedeniyle yıl sonunda ocak ayına göre aylık 3 bin 700 TL daha az kazanacağını ortaya koyuyor.

"LOKMALAR DİLİM DİLİM ALINDI"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, açıklanan oranlara sert tepki gösterdi. Vergi dilimlerinin yıllar içinde bilinçli olarak düşük tutulduğunu savunan Bingöl, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi bu yıl için 190 bin TL oldu. Oysa 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranı (YDO) kuruşu kuruşuna uygulansaydı, bu tutarın 521 bin 210 TL olması gerekirdi. 2000 yılında ilk dilim asgari ücretin yaklaşık 21 katıydı, bugün bu oran 5,8 kata kadar geriledi. Milyonlarca bordrolunun lokması yıllar içinde dilim dilim alındı."

YÜKSEK GELİR GRUBUNDA KAYIP DAHA BÜYÜK

Brüt maaşı daha yüksek olan nitelikli iş gücü için vergi şoku daha erken yaşanacak. Aylık 100 bin TL brüt ücreti olan bir çalışan:

• Mart ayında yüzde 20’lik dilime,

• Haziran ayında ise yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girecek.

Böylece bu çalışanın ocak ayında ödediği gelir vergisi, yıl sonuna doğru neredeyse iki katına çıkacak.

2026 YILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU (BRÜT 100 BİN TL İÇİN)

Yıllık brüt kazancı 1,2 milyon TL olan bir çalışanın devlete ödeyeceği tutar ve eline geçecek net rakam tablosu ise şöyle şekillendi:

Tabloya göre devletin sağladığı asgari ücret vergi istisnasına rağmen bir çalışanın brüt kazancının yaklaşık yüzde 22’si doğrudan vergi ve prim kesintisi olarak devlete geri dönecek.

Yani işçi, kazandığı her 100 liranın 22 lirasını hiç harcamadan devlete ödemiş olacak.