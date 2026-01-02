İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verileri açıklanmış, Aralık son bir yılın en yüksek değerini almıştı. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesinde, toparlanmanın sürdüğünü belirtirken, 2026 yılında da pozitif görünümün sanayi üretimini desteklemesini beklediklerini belirtti.
Bakan Şimşek değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;
"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."
