Genek, iki yıl önce yaptığı değerlendirmelerde kısa vadeli al-sat için kuyumcu ya da banka altını yerine ALTINS1’in tercih edilebileceğini savunduğunu hatırlatırken, gelinen noktada bu görüşünün değiştiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sertifika fiyatı ile spot altın arasındaki farkın sağlıksız seviyelere ulaştığını belirtti.

“Fiyat Makası Mantıksız Seviyelere Geldi”

Taner Genek’e göre ALTINS1’de oluşan makas, normal piyasa koşullarıyla açıklanamayacak düzeyde artmış durumda. Sertifika fiyatının spot altına göre hızlı yükselmesi, olası bir geri çekilmede yatırımcılar için ciddi zarar riski barındırıyor.

“Altın Düşerse Mağduriyet Kaçınılmaz Olabilir”

Genek, altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanması halinde, ALTINS1 tarafında likidite ve fiyatlama sorunu nedeniyle geniş bir yatırımcı kitlesinin mağdur olabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle mevcut şartlarda ALTINS1’den uzak durulması gerektiğini ifade etti.

“Birkaç Ay Önce Uyarmıştım, Tekrar Uyarıyorum”

Finans profesyoneli, bu risklere daha önce de dikkat çektiğini belirterek, son fiyat hareketlerinin uyarılarını doğrular nitelikte olduğunu söyledi. Yatırımcıların makas, likidite ve sertifika–spot farkını yakından izlemeden pozisyon almamaları gerektiğinin altını çizdi.

Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. İçerikte yer alan değerlendirmeler kişisel görüş niteliğindedir. Yatırım kararları, kişisel risk profiline göre ve uzman danışmanlık alınarak verilmelidir.