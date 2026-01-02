2025 yılının rüzgarını arkasına alan altın piyasasında sular durulmuyor. ABD’nin en büyük 5 yatırım bankası, strateji raporlarını eş zamanlı olarak güncelleyerek piyasaya çok farklı bir mesaj gönderdi. Yatırımcılar "Zirveden düşüş mü başlayacak?" sorusunu sorarken, dev bankaların raporlarındaki satır araları bambaşka bir senaryoya işaret ediyor.

Beklenen düşüş bir tuzak mı?

Piyasada bir süredir konuşulan "balon patlayacak" iddialarına karşın, bankaların gizli ajandasında "fiyat düzeltmesi" yerine "güç toplama" vurgusu öne çıkıyor. Analistler, kısa vadeli geri çekilmelerin aslında büyük bir yükseliş öncesi son durak olabileceği konusunda hemfikir. Raporlarda, altının artık sadece bir maden değil, yeni dünya düzeninde bir "finansal kalkan" haline geldiği belirtiliyor.

Strateji masalarında ne konuşuluyor?

Merkez Bankası Hareketliliği: Bankalar, gizli rezerv biriktirme operasyonlarının 2026'da vites artıracağını öngörüyor.

Küresel Risk Radarı: Raporlar, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek makroekonomik sarsıntıların, altını "tek güvenli liman" olarak bırakabileceği uyarısını yapıyor.

Görünmez Destek: Teknik analizlerdeki o "gizemli" destek seviyesi kırılmadıkça, büyük oyuncuların satış tarafına geçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Yatırımcı ne yapmalı?

Wall Street devlerinin ortak kanısı; kısa süreli türbülansların panik satışı yaratmaması gerektiği yönünde. "Büyük resim" her zamankinden daha parlak görünürken, bankaların bu güncellemeleri piyasada "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.