2026 yılına güçlü bir giriş yapan altın ve gümüş piyasaları, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Ekonomist Cüneyt Paksoy, değerli metallerdeki ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirterek, kısa vadeli geri çekilmelerin birer "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GÜMÜŞTE HEDEF 100 DOLAR: İTİCİ GÜÇ ÇİN VE TEKNOLOJİ

Gümüşün son dönemde altın performansını geride bıraktığına dikkat çeken Paksoy, bu yükselişin ardındaki iki temel dinamiği açıkladı:

Çin’in Rezerv Politikası: Çin’in artan gümüş stoklama iştahı piyasayı diri tutuyor.

Endüstriyel Kullanım: Çip üretimi ve güneş enerjisi panellerindeki yaygın kullanım, gümüşe olan talebi yapısal hale getiriyor.

Paksoy, 84 dolarlık rekor sonrası yaşanan realizasyonları doğal bulduğunu belirterek; 60–65 dolar bandının güçlü bir destek olduğunu, gümüşün 76 dolar üzerinde tutunması halinde yeni rekorların geleceğini söyledi. Bir yıllık vadede ise 100 dolar ve üzerinin hedeflenebileceğini öngördü.

GRAM ALTINDA "7.000 TL" SENARYOSU

Altın yatırımcıları için kritik seviyeleri paylaşan Paksoy, gram altının ons ve dolar/TL çarpanıyla desteklendiğini belirtti. Serbest piyasa ile ekran fiyatları arasındaki makasın süreceği uyarısında bulunan ekonomist, şu projeksiyonu çizdi:

"Yıl içinde gram altında 6.500 hatta 7.000 liraya kadar bir performans mümkün. 6.000 liranın altındaki her seviye alım fırsatıdır; özellikle 5.800 liraya yaklaşımlar güçlü alım sinyali verir. 5.500 lira aşağı kırılmadıkça yukarı yönlü beklenti korunur."

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİKLER

Ons altın tarafında teknik analizlerini paylaşan Paksoy, 4.300–4.350 lira (ons birimi üzerinden iç piyasa karşılığı) bandının kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Bu seviye aşıldığında 4.400 ve 4.550 lira gibi yeni rekorların gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 4.200 lira civarının kademeli alım için uygun olduğunu belirtti.

"ASIL HİKAYE JEOPOLİTİK DEĞİL, TAHVİL PİYASASI"

Küresel piyasalardaki faiz baskısına değinen Paksoy, FED’in olası faiz indirimlerinin emtiaları destekleyeceğini savundu. Belirleyici faktörün jeopolitik risklerden ziyade tahvil piyasalarındaki şekillenme olacağını ifade eden ekonomist, altının sadece bir getiri aracı değil, aynı zamanda "güvenli liman" olarak portföylerde mutlaka bulunması gerektiğini hatırlattı.

ALTIN SERTİFİKALARINA İLGİ ARTIYOR

Borsada işlem gören altın sertifikalarının yatırımcıya fiziksel altın alma gücü kattığını belirten Paksoy, "Altın sertifikalarında oluşan yüksek getiri, yatırımcılara daha fazla fiziksel altın alma imkânı sağladı. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil, teknik ve temel birer analizdir," diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber7

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.