Banka Uygulamaları Üzerinden Doğrudan Alım

Türkiye'deki büyük bankalar (İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi vb.) üzerinden bir "Uzak Doğu Hisse Senedi Hesabı" açarak doğrudan Hong Kong veya Seul borsalarına emir gönderebilirsiniz.

Nasıl? Yatırım sekmesinden "Uluslararası Piyasalar" seçeneğine girerek Samsung, SK Hynix veya Baidu gibi hisseleri doğrudan portföyünüze ekleyebilirsiniz.

Teknoloji Yatırım Fonları (En Kolay Yol)

Hisse seçmekle veya saat farkıyla uğraşmak istemiyorsanız, Türkiye’deki yatırım fonları imdadınıza yetişiyor. Herhangi bir banka hesabınızdan (TEFAS üzerinden) alabileceğiniz "Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonları" zaten bu Asya devlerine sizin yerinize yatırım yapıyor.

Avantajı: Tek bir fon alarak hem Samsung'a hem de diğer çip devlerine tek seferde ortak olursunuz.

Küresel Aracı Kurumlar

Eğer doğrudan bir aracı kurumla çalışmak isterseniz, Türkiye'de yerleşik olan ve küresel lisansı bulunan PhillipCapital gibi kurumlar Asya piyasalarında en geniş işlem ağına sahip adreslerdir.