Merkez Bankası, 26 Aralık ile biten haftaya ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre TCMB'nin toplam brüt rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 1,6 milyar dolar artış göstererek 193 milyar 900 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerdeki haftalık artış oranı yüzde 0,8 olarak kaydedildi.

REZERVLERDE "ALTIN" VE "DÖVİZ" AYRIŞMASI

Haftalık verilerde varlık dağılımındaki değişim dikkat çekti. Döviz varlıkları gerilerken, altın varlıkları rezervleri yukarı taşıyan ana unsur oldu.

Döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 oranında azalarak 69 milyar 220 milyon dolara geriledi.

Altın varlıkları aynı dönemde yüzde 3,5 artış kaydederek 116 milyar 900 milyon dolara çıktı.

Bu tablo, rezerv kompozisyonunda altının payının güçlendiğini ve toplam rezerv artışını fonlayan ana kalemin altın değerlemesi veya alımları olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da sınırlı bir artışla 7,8 milyar dolar oldu.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası ve Hazine'yi kapsayan kamu sektörünün döviz yükümlülüklerinde ise rahatlama gözlendi.

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 0,4 azalarak 118,7 milyar dolar seviyesine indi.

Bu başlık altında detaylar şöyle şekillendi:

• Önceden Belirlenmiş Yükümlülükler: Yüzde 2,3 azalışla 54,7 milyar dolar oldu.

• Şarta Bağlı Yükümlülükler: Yüzde 1,3 artışla 64 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın swap (takas) işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise bu hafta itibarıyla 17,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.