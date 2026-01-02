Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak–Kasım verileri, Türkiye’deki mobilite dönüşümünün ivmesini gözler önüne serdi. Tam elektrikli otomobil satışları yılın ilk 11 ayında 166.665 adede ulaşarak, toplam pazar içinden %17,8 pay aldı. Bu rakam, elektrikli araç talebinin bir önceki yılın aynı dönemine göre tam iki katına çıktığını gösteriyor.

KÜRESEL TALEP 18 MİLYON SINIRINI AŞTI

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, dünya genelinde de benzer bir yükseliş hakim. 2025’in ilk 11 ayında küresel elektrikli araç satışları %21 artarak 18,5 milyon adede ulaştı. Avrupa pazarı teşviklerle büyümeye liderlik ederken, bu devasa araç parkı beraberinde yeni teknik ihtiyaçları da getirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN "ÖZEL LASTİK" ARTIK BİR STANDART

Elektrikli araçların batarya ağırlığı, yüksek anlık torku ve sessiz motor yapısı, standart lastiklerden beklentileri değiştirdi. Continental, bu ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla düşük yuvarlanma direnci, yüksek yük taşıma kapasitesi ve uzun ömür odaklı geliştirdiği yeni nesil lastiklerini tanıttı.

Şirket, kafa karışıklığını gidermek adına yeni bir adım atarak, binek araç lastik portföyünün tamamını elektrikli araçlara uygun hale getirdiğini ve bu lastiklerin yanaklarına "EV-Compatible" (Elektrikli Araçla Uyumlu) logosunu eklediğini duyurdu.

CONTİNENTAL, DEV ÜRETİCİLERİN İLK TERCİHİ OLDU

Continental’in elektrikli araç pazarındaki hakimiyeti, orijinal ekipman (OE) rakamlarına da yansıdı:

Küresel Başarı: 2024 yılında dünya genelinde en yüksek hacimli 20 elektrikli araç üreticisinden 18’i Continental lastiklerini tercih etti.

Bölgesel Liderlik: Asya-Pasifik, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Amerika bölgelerinde, en büyük 10 üreticiden 9'u Continental ile çalışıyor.

"GÜVENLİK VE VERİMLİLİKTEN ÖDÜN VERMİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Continental Yetkilisi Manja Greimeier, elektrikli araç sahipleri için en kritik unsurların menzili etkileyen düşük yuvarlanma direnci ve konforu artıran sessiz sürüş olduğunu belirtti. Greimeier, "Müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek, güvenlikten ödün vermeyen çözümler sunuyoruz," dedi.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN STRATEJİK HEDEF

Türkiye’deki elektrikli araç parkının hızla büyümesini stratejik bir fırsat olarak değerlendiren şirket, tamamen uyumlu portföyü ve sürdürülebilir mobilite vizyonuyla yerli kullanıcıya güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedeflediğini açıkladı.