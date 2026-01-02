İngiltere’nin başkenti Londra’da ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek yeni bir dönem başlıyor.

Hükümet, uygulama tabanlı taşımacılık şirketlerinin KDV yükünü hafifleten "tur operatörleri marj sistemi" uygulamasını kaldırdığını duyurdu.

Bu karar, şehrin simgesi olan siyah taksiler ile Uber gibi özel şirketler arasındaki rekabet koşullarını eşitlerken, faturanın son kullanıcıya çıkması bekleniyor.

YOLCULUK ÜCRETLERİNE YÜZDE 15 ZAM UYARISI

Sektör devleri, kararın ardından peş peşe uyarılarda bulundu. Uber ve Bolt yetkilileri, artan vergi yükünün fiyatlara yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ortalama ücretlerde yüzde 15'e varan artışlar öngörüyor.

Uber İngiltere Genel Müdürü Andrew Brem, düzenlemenin Londra’daki yolcular için daha yüksek maliyet anlamına geleceğini vurguladı.

Brem ayrıca, artan fiyatların talebi düşürebileceğini, bunun da sürücüler için "daha az iş fırsatı" yaratacağı uyarısında bulundu.

SİYAH TAKSİLER İÇİN "TARİHİ BİR ZAFER"

Londra’nın ünlü siyah taksi sürücüleri, yıllardır Uber ve benzeri şirketlerin vergi avantajı sayesinde haksız rekabet yarattığını savunuyordu.

Lisanslı Taksi Sürücüleri Derneği Genel Sekreteri Steve McNamara, hükümetin bu adımını memnuniyetle karşılayarak, kararı "Sektörde adalet ve bütünlük adına atılmış tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Yeni düzenlemeyle özel şirketlerin vergi yükü, siyah taksilerle aynı seviyeye çekilmiş oldu.

HAZİNEYE 700 MİLYON STERLİNLİK KAYNAK

Kamuoyunda "taksi vergisi" olarak anılan bu değişikliğin, İngiltere Hazinesi'ne ciddi bir gelir sağlaması hedefleniyor. Tahminlere göre 2028 yılına kadar bu kalemden 700 milyon sterlin (yaklaşık 31 milyar TL) gelir elde edilecek.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, elde edilecek bu kaynağın yaşam maliyetlerini düşürme, sağlık sistemindeki bekleme listelerini kısaltma ve kamu borçlanmasını azaltma gibi kritik alanlarda kullanılacağını açıkladı.

NEDEN SADECE LONDRA?

Dikkat çeken bir diğer detay ise zammın sadece Londra ile sınırlı kalması. Bunun temel nedeni, başkentteki yerel regülasyonların şirketlerin "acentelik modeli" ile çalışmasına izin vermemesi.

Londra dışındaki bölgelerde Uber, KDV’yi yalnızca komisyonu üzerinden ödemeye devam edecek. Taşrada çalışan sürücülerin çoğu, yıllık 90 bin sterlinlik kazanç eşiğinin altında kaldığı için ek KDV yükünden muaf tutulacak.