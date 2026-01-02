Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Arama'nın Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan verileri, Türkiye'de eğlence sektörüne ilginin yıl boyunca güçlü ve istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

KADIN OYUNCULARDA EN ÇOK ARANAN İSİM HANDE ERÇEL OLDU

Kadın oyuncular kategorisinde Hande Erçel 2025'in en çok aranan ismi olurken, Serenay Sarıkaya ikinci, Demet Özdemir üçüncü sırada yer aldı. Bu üç isim, kategoride belirgin bir üstünlük sağlayarak listenin zirvesini oluşturdu.

Erkek oyuncular kategorisinde ise Çağatay Ulusoy en çok aranan isim olarak öne çıktı. Barış Arduç ikinci, Kerem Bürsin üçüncü sırada yer alırken, üç oyuncu da yıl boyunca yüksek görünürlüklerini korudu.

Dizi kategorisinde drama yapımları yüksek arama hacimleriyle öne çıktı. "Eşref Rüya" dizisi ilk sırada yer alırken, onu "Uzak Şehir" ve "Bahar" takip etti. Uzun soluklu "Arka Sokaklar" yıl boyunca istikrarlı ilgi görmeye devam ederken, "Kral Kaybederse" yayınlandığı dönemlerde artan aramalarla ilk 5'e girdi.

Filmler kategorisinde aksiyon ve komedi yapımları öne çıktı. "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2", 2025'in en çok aranan filmi oldu. Onu gerilim türündeki "Karantina" ve komedi filmi "Kutsal Damacana 5: Zombi" izledi.

(AA)