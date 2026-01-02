Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 28 ilde, yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 20 santimetreyi aşan kar örtüsü bulunan bazı bölgelerde çığ riskinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

AFAD, şehir şehir açıkladı: Çığ tehlikesi var! 1

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

AFAD, şehir şehir açıkladı: Çığ tehlikesi var! 2

Açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, resmi duyuruların takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNER700 Bin Yatırımcısı Olan Hissede 100 Bin TL’lik 2023 Yatırımı Ne Oldu?700 Bin Yatırımcısı Olan Hissede 100 Bin TL’lik 2023 Yatırımı Ne Oldu?
PARTNERARF Bio (ARFYE) 8 endekse birden dahil edilecek! Tarih belli olduARF Bio (ARFYE) 8 endekse birden dahil edilecek! Tarih belli oldu