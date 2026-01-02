İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2026 yılının ilk işlem günü olan 2 Ocak Cuma tarihli "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Raporda, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı ve azaldığı hisseler detaylı bir şekilde analiz edildi.
İşte İş Yatırım raporundan öne çıkan veriler:
Borsa genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.5 puanlık bir artış kaydederek %36.28 seviyesine ulaştı. 2026'nın ilk günlerinde yabancı yatırımcının Türk hisselerine olan ilgisinin pozitif seyrettiği gözlendi.
YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER
Günlük bazda yapılan incelemede, portföylerdeki yabancı ağırlığı en çok artan ve azalan hisseler şu şekilde sıralandı:
Yabancı Oranı En Çok Artanlar: PAHOL (4.18 bps), ZERGY (2.1 bps) ve GIPTA (1.76 bps).
Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: DOFRB (-6.69 bps), MARMR (-4.56 bps) ve POLTK (-3.35 bps).
İSTİKRARLI ARTIŞ VE DÜŞÜŞ GÖSTERENLER
Raporda, sadece günlük değişimler değil, yabancı oranlarındaki süreklilik arz eden trendler de dikkat çekti.
YABANCI İLGİSİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜ HİSSELER
Son günlerde yabancı payı aralıksız artış gösteren 5 şirket öne çıkıyor:
GMTAS: 8 gündür artışta.
GARAN: 6 gündür artışta.
ISCTR: 6 gündür artışta.
SAHOL: 6 gündür artışta.
AKSA: 5 gündür artışta.
YABANCI ÇIKIŞININ DEVAM ETTİĞİ HİSSELER
Yabancı oranları son günlerde sürekli düşüş kaydeden 5 şirket ise şunlar oldu:
ALKLC: 7 gündür düşüşte.
CELHA: 7 gündür düşüşte.
SOKM: 6 gündür düşüşte.
GOZDE: 5 gündür düşüşte.
EBEBK: 4 gündür düşüşte.