İşte İş Yatırım raporundan öne çıkan veriler:

Borsa genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.5 puanlık bir artış kaydederek %36.28 seviyesine ulaştı. 2026'nın ilk günlerinde yabancı yatırımcının Türk hisselerine olan ilgisinin pozitif seyrettiği gözlendi.

YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER

Günlük bazda yapılan incelemede, portföylerdeki yabancı ağırlığı en çok artan ve azalan hisseler şu şekilde sıralandı:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar: PAHOL (4.18 bps), ZERGY (2.1 bps) ve GIPTA (1.76 bps).

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: DOFRB (-6.69 bps), MARMR (-4.56 bps) ve POLTK (-3.35 bps).

İSTİKRARLI ARTIŞ VE DÜŞÜŞ GÖSTERENLER

Raporda, sadece günlük değişimler değil, yabancı oranlarındaki süreklilik arz eden trendler de dikkat çekti.

YABANCI İLGİSİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜ HİSSELER

Son günlerde yabancı payı aralıksız artış gösteren 5 şirket öne çıkıyor:

GMTAS: 8 gündür artışta.

GARAN: 6 gündür artışta.

ISCTR: 6 gündür artışta.

SAHOL: 6 gündür artışta.

AKSA: 5 gündür artışta.

YABANCI ÇIKIŞININ DEVAM ETTİĞİ HİSSELER

Yabancı oranları son günlerde sürekli düşüş kaydeden 5 şirket ise şunlar oldu:

ALKLC: 7 gündür düşüşte.

CELHA: 7 gündür düşüşte.

SOKM: 6 gündür düşüşte.

GOZDE: 5 gündür düşüşte.

EBEBK: 4 gündür düşüşte.