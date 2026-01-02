Özel sektörde milyonlarca çalışan yeni yıl zam oranlarına odaklanmışken, her yıl dağıttığı rekor ikramiyelerle tanınan Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto’da beklenen gelişme yaşandı. İş dünyasının "iyiliksever patronu" olarak anılan Ahmet Yüce, ekonomik dalgalanmalara ve sektördeki satış düşüşlerine rağmen çalışanlarını ödüllendirme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

RAKAM BU KEZ GİZLİ TUTULDU

2023 yılında 25 maaş, 2024 yılında ise 29 maaş tutarında ikramiye dağıtarak büyük takdir toplayan Ahmet Yüce, bu yılki ödemelerde strateji değişikliğine gitti. Edinilen bilgilere göre, Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanların hesaplarına ikramiye ödemeleri yatırıldı. Ancak, geçmiş yıllardaki yoğun kamuoyu ilgisi nedeniyle bu yıl kaç maaş ikramiye verildiği açıklanmadı.

"ÖMRÜM YETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEĞİM"

Ahmet Yüce, daha önce verdiği bir röportajda ikramiye tutarlarının gündem olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti. Başarının bir ekip işi olduğunu savunan Yüce, şu sözlerle bağlılığını dile getirmişti:

"Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim. Yakaladığımız başarıyı onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

SEKTÖRDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN ÇALIŞANINI KORUMAYA ALDI

2025 yılında otomotiv sektöründe genel bir satış düşüşü yaşanmasına rağmen, Yüce Auto’nun sergilediği performansın ödüllendirilmesi iş dünyasında yankı uyandırdı. Şirket çalışanları, patronlarının verdiği "ömür boyu ikramiye" sözünün tutulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, bu hamlenin diğer büyük ölçekli firmalara örnek olup olmayacağı merak konusu.