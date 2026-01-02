Ticari hayatta mal ve hizmet alımlarında ödemelerin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz oranları yeniden belirlendi. Merkez Bankası tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’nin yeni yılın ilk sayılarında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10 PUANDAN FAZLA İNDİRİM YAPILDI

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi uyarınca belirlenen temerrüt faiz oranı, piyasa koşulları ve ekonomik veriler ışığında güncellendi. Geçtiğimiz yıl %53,25 olarak uygulanan yıllık faiz oranı, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere %43,00 seviyesine düşürüldü.

Bu oran, taraflar arasında yapılan sözleşmede gecikme faizinin öngörülmediği veya ilgili sözleşme hükümlerinin geçersiz sayıldığı durumlarda baz alınacak.

ASGARİ GİDERİM TUTARI 2.020 TL OLDU

Yayımlanan tebliğde sadece faiz oranları değil, alacağın tahsili sürecinde oluşabilecek masraflar için talep edilecek alt limit de güncellendi. Buna göre; alacaklı tarafın geç ödeme nedeniyle talep edebileceği asgari giderim tutarı 2.020 Türk Lirası olarak tespit edildi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, ticari işletmeler arasındaki nakit akışını ve borç yapılandırmalarını doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, faiz oranındaki bu düşüşün ticari piyasalardaki finansman maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğine dikkat çekiyor.