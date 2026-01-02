Bilişim sektörünün önde gelen oyuncularından Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., teknoloji dünyasında ses getirecek yeni bir iş birliğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şirketin dijital dönüşüm ve yapay zekâ odaklı dev bir projeyi üstlendiği bildirildi.

UÇTAN UCA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 504 MİLYON TL’LİK İMZA

ARD Bilişim, bir kamu kurumu iştiraki ile "Kurumsal Entegre Yönetim Sistemi (IMS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi Geliştirme Projesi" için el sıkıştı. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 504.000.000 TL olarak açıklandı.

YAPAY ZEKÂ TABANLI MODERNİZASYON

Proje kapsamında ARD Bilişim, sadece mevcut sistemlerin bakımını değil, aynı zamanda kapsamlı bir modernizasyon sürecini de yönetecek. Sözleşme içeriğinde şu kritik hizmet kalemleri yer alıyor:

Modernizasyon ve Devir: Mevcut yazılımların devralınması, bakımı ve yeniden yapılandırılması.

Yapay Zekâ Entegrasyonu: Yapay zekâ tabanlı yeni yazılımların geliştirilmesi.

Operasyonel Süreçler: Veri aktarımı, kurumsal entegrasyonlar, test ve kurulum işlemleri.

Eğitim ve İşletme: Sistemin devreye alınması, personelin eğitimi ve uçtan uca işletme hizmetleri.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ARDYZ HİSSELERİNDE

Yarım milyar liranın üzerindeki bu dev ihale haberi, şirketin iş hacmini ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle yapay zekâ tabanlı çözümlerin kamu iştiraki düzeyinde hayata geçirilecek olması, şirketin sektördeki stratejik konumunu güçlendiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.