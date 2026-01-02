Edinilen bilgilere göre bu kararın arkasında, değişen pazar koşulları, artan maliyetler ve sedan araçlara olan talebin zayıflaması yer alıyor. Özellikle ithalat maliyetleri, döviz kuru etkisi ve vergi yükleri Civic’in rekabet gücünü azaltan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Honda, son yıllarda Türkiye pazarında ağırlığını hibrit ve SUV modellere kaydırmıştı. Civic’in satıştan kaldırılmasıyla birlikte markanın ürün gamında Jazz, HR-V, CR-V ve Type-R gibi modeller öne çıkıyor. Şirketin 2026 stratejisinde, çevreci motor teknolojileri ve daha yüksek segment araçların ön planda olacağı belirtiliyor.

Civic için yeni araç satışı tamamen sona ererken, ikinci el piyasasında modelin değerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. Uzmanlara göre, üretimi ve satışı duran popüler modellerde ikinci el fiyatları kısa vadede artış gösterebilir.

Honda cephesinden yapılan değerlendirmelerde, Türkiye pazarından tamamen çıkılmadığı, ancak ürün stratejisinin yeniden yapılandırıldığı vurgulanıyor. Civic’in yerini alacak yeni bir sedan model için ise şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.