Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat ayında toplam 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9’unu otomobil, yüzde 30,3’ünü motosiklet, yüzde 11,7’sini kamyonet oluşturdu. Bunları yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 1,7 ile traktör, yüzde 1,1 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AYLIK BAZDA AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Aynı dönemde motosiklet kayıtları yüzde 36,2, traktör kayıtları ise yüzde 13,4 arttı. Buna karşın özel amaçlı taşıtlarda yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37,0, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11,0 düşüş görüldü.

YILLIK BAZDA DA GERİLEME YAŞANDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 azaldı. Bu dönemde kamyonet kayıtları yüzde 13,7 artarken; traktör yüzde 54,6, minibüs yüzde 31,4, özel amaçlı taşıt yüzde 19,5, otobüs yüzde 19,4, motosiklet yüzde 17,5, otomobil yüzde 8,1 ve kamyon yüzde 0,2 oranında azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33,8 MİLYONU AŞTI

Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80’e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet, yüzde 6,9’unu traktör, yüzde 3,1’ini kamyon oluşturdu. Minibüslerin payı yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların payı yüzde 0,3 oldu.

ŞUBAT AYINDA 806 BİN TAŞIT DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Şubat ayında toplam 806 bin 588 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69,0’ını otomobil, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzde 8,1’ini motosiklet oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 2,9, kamyonların yüzde 2,1, minibüslerin yüzde 1,7, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

EN ÇOK KAYDI YAPILAN OTOMOBİL MARKALARI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobilin yüzde 14,8’i Renault, yüzde 11,0’ı Toyota ve yüzde 7,2’si Volkswagen oldu. Hyundai yüzde 5,9, Fiat yüzde 5,3, Peugeot yüzde 4,8, Skoda yüzde 4,7, Opel yüzde 4,7 ve TOGG yüzde 4,7 pay aldı. Citroen yüzde 4,3, BYD yüzde 3,1, Chery yüzde 3,0, Ford yüzde 2,9, Mercedes-Benz yüzde 2,8, Kia yüzde 2,7, Nissan yüzde 2,3, BMW ve Audi yüzde 2,1’er, Mini yüzde 2,0 ve Volvo yüzde 1,5 paya sahip oldu. Diğer markaların payı ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

İLK İKİ AYDA 266 BİN TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 artarak 8 bin 186’ya yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı iki ayda 258 bin 225 adet arttı.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yüzde 42,5’i benzin yakıtlı oldu. Hibrit araçların payı yüzde 29,8, elektrikli araçların payı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti. Dizel araçların payı yüzde 9,0, LPG’li araçların payı ise yüzde 0,5 oldu.

TRAFİKTEKİ OTOMOBİLLERDE DİZEL VE BENZİN AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 otomobilin yüzde 32,4’ü dizel, yüzde 31,0’ı benzin ve yüzde 29,9’u LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Hibrit araçların payı yüzde 4,2, elektrikli araçların payı yüzde 2,3 olarak kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 seviyesinde.