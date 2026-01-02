ABD’de yayımlanan banka ve yatırım kuruluşu raporları, 2026 yılına girilirken doların küresel seyrine ilişkin beklentilerin netleşmeye başladığını gösteriyor. Analizlerde ortak nokta, doların önceki yıllardaki güçlü performansını sürdürmekte zorlanabileceği ancak sert bir düşüş beklentisinin de masada olmadığı yönünde.

ABD Merkez Bankası Cephesi

ABD tarafındaki beklentilerin temelinde Federal Reserve politikaları yer alıyor. Piyasa fiyatlamalarına göre:

2025 sonunda politika faizi: %4,25 – %4,50

2026 boyunca beklenen faiz aralığı: %3,25 – %3,75

2026 sonuna kadar toplam faiz indirimi beklentisi: 75–100 baz puan

Bu tablo, doların faiz avantajının azalabileceğine işaret ediyor ancak ABD tahvillerinin hâlâ gelişmekte olan ülkelere kıyasla cazip kalması bekleniyor.

Dolar Endeksi (DXY) Beklentileri

ABD’li yatırım bankalarının 2026 projeksiyonları şu aralıkta yoğunlaşıyor:

2024 zirvesi: 106–107

2025 ortalaması: 101–103

2026 beklenti bandı: 98–102

Bu tahminler, dolar endeksinde sert bir çöküş değil, sınırlı ve kontrollü bir geri çekilme beklendiğini gösteriyor.

Türkiye İçin Kur Beklentileri

ABD kaynaklı raporlarda Türkiye özelinde yapılan değerlendirmelerde, dolar/TL’nin küresel dolar hareketlerinden sınırlı etkilendiği vurgulanıyor. Raporlarda yer alan sayısal projeksiyonlar genel olarak şu bantta:

2026 yılı için dolar/TL beklenti aralığı: 43.4 – 47 TL

Yıllık artış beklentisi: %15 – %25

Öngörülen senaryo: Ani sıçramalardan ziyade kademeli ve kontrollü yükseliş

ABD’li analistler, küresel dolar zayıflasa bile Türkiye’de kurda kalıcı düşüş ihtimalini düşük görüyor.

ABD’li Kuruluşların Ortak Değerlendirmesi

Raporlarda sıkça tekrarlanan ana çerçeve şu şekilde özetleniyor:



Dolar, 2022–2024 dönemindeki kadar güçlü olmayacak, ancak küresel ölçekte hâlâ güçlü para birimleri arasında kalacak.

Gelişmekte olan ülkelerde kur yönü, küresel dolardan çok yerel koşullara bağlı olacak. 2026’ya yönelik ABD merkezli beklentiler, doların küresel ölçekte sınırlı zayıflama, Türkiye’de ise yatay-kademeli yükseliş senaryosunun öne çıktığını gösteriyor. Veriler, doların düşüşünden çok DENGE arayışının konuşulduğu bir yıla işaret ediyor.