Ekonomik kararlar üzerinde doğrudan etkisi olan döviz piyasasında, güne erken saatlerde başlayanlar "Dolar ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci işlem gününde, saat 07:15 itibarıyla piyasalardan yansıyan rakamlara göre Dolar/TL 43,9520 alış ve 43,9890 satış seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 51,4642 seviyelerinde seyrederek yukarı yönlü ivmesini koruyor.

Piyasalar, bölgeden gelecek yeni haber akışına ve küresel merkez bankalarının bu gerilim karşısında takınacağı tutuma kilitlenmiş durumda. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu oynaklığın jeopolitik tansiyon düşmediği sürece devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.