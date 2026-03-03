Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi ve küresel piyasalarda artan belirsizlik, döviz kurları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Yatırımcıların ve vatandaşların iç piyasadaki dengeleri anlamak adına yakından takip ettiği dolar ve Euro, 3 Mart 2026 Salı gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Jeopolitik risklerin "güvenli liman" arayışını tetiklemesi ve dolar endeksindeki güçlenme, kurların seyrinde belirleyici ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Ekonomik kararlar üzerinde doğrudan etkisi olan döviz piyasasında, güne erken saatlerde başlayanlar "Dolar ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci işlem gününde, saat 07:15 itibarıyla piyasalardan yansıyan rakamlara göre Dolar/TL 43,9520 alış ve 43,9890 satış seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 51,4642 seviyelerinde seyrederek yukarı yönlü ivmesini koruyor.
Piyasalar, bölgeden gelecek yeni haber akışına ve küresel merkez bankalarının bu gerilim karşısında takınacağı tutuma kilitlenmiş durumda. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu oynaklığın jeopolitik tansiyon düşmediği sürece devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.