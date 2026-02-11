HSBC Global Araştırma birimi, Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Melis Metiner, Murat Toprak, Shubham Sharma ve Alastair Pinder imzalı raporda, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl maruz kaldığı yerel ve küresel şoklara rağmen direnç gösterdiği ve bu direncin 2026 yılında da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Dolar/TL Tahmini: 48,00

HSBC stratejistleri, döviz piyasasına ilişkin "yapıcı" görüşlerini koruduklarını belirterek, 2026 yıl sonu USD/TRY tahminini 48,0 olarak açıkladı. Raporda, enflasyonun hala %30’un üzerinde seyrettiği bir ortamda, bu kur seviyesinin Türk lirasında "makul bir reel değer kazancı" anlamına geldiği ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından da olumlu karşılanabileceği not edildi.

"Borsada Pozisyonunuzu Artırın"

Hisse senedi piyasaları tarafında HSBC, Türkiye için "ağırlığı artır" (overweight) tavsiyesini koruyor. Ocak ayındaki güçlü yabancı girişlerine dikkat çekilen raporda şu verilere yer verildi:

Hisse Senetleri: Yılbaşından bu yana 1,5 milyar dolarlık giriş (2025 toplamı 2,3 milyar dolardı).

Tahvil Piyasası: Yılbaşından bu yana 4,2 milyar dolarlık yabancı girişi (2025 toplamı 2,9 milyar dolardı).

Carry Trade: Bankaların bilanço dışı döviz pozisyonları üzerinden hesaplanan carry trade hacminin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde seyrettiği tahmin ediliyor.

Siyasette Erken Seçim Senaryosu ve Para Politikası

Raporda, iç siyasetteki hareketliliğin para politikası üzerindeki olası etkileri de analiz edildi. Bir AK Parti yetkilisinin, genel seçimlerin Mayıs 2028’den Kasım 2027’ye çekilebileceğine dair sinyalleri değerlendiren HSBC analistleri, seçimlerin erkene alınma ihtimalinin Merkez Bankası'nı dezenflasyon sürecini garantiye almak için daha uzun süre "kısıtlayıcı" (sıkı) bir para politikası izlemeye yöneltebileceğini belirtti.

Rezervlerdeki Büyük Dönüşüm: 80 Milyar Dolar Eşiği Geçildi

Ekonomik yumuşak iniş stratejisinin yanı sıra, politika tamponlarının yeniden inşa edildiğine dikkat çekilen raporda, en çarpıcı iyileşmenin Merkez Bankası rezervlerinde yaşandığı ifade edildi. TCMB’nin net döviz pozisyonunun negatif bölgeden 80 milyar doların üzerine çıktığı, bu durumun ekonomi yönetiminin elini güçlendirdiği vurgulandı.