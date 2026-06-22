Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bankaya ilişkin kredi notlarını ve not görünümlerini teyit ettiğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Fitch Ratings'in 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda TSKB'nin mevcut kredi notları ve not görünümlerinde değişikliğe gitmediği belirtildi.

FITCH NOTLARI TEYİT ETTİ

Açıklamaya göre TSKB'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu ile Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu "BB-" seviyesinde teyit edilirken, her iki notun görünümü de "Durağan" olarak korundu.

Bankanın Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notları ise "B" seviyesinde teyit edildi.

ULUSAL KREDİ NOTU AA SEVİYESİNDE

Fitch Ratings, TSKB'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "AA" seviyesinde ve "Durağan" görünümle teyit etti.

Bunun yanı sıra Finansal Kapasite Notu ve Devlet Destek Notu "bb-" olarak korunurken, Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu da "BB-" seviyesinde teyit edildi.

HİSSEDAR DESTEK NOTU GERİ ÇEKİLDİ

TSKB'nin açıklamasında, Fitch Ratings'in kredi notları ve not görünümlerini teyit ettiği, ayrıca Hissedar Destek Notu'nu geri çektiği bilgisi paylaşıldı.

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