EcoGreen Enerji, sermayesini 430 milyon TL’den 530 milyon TL’ye çıkararak 100 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edecek. Mevcut ortak Osman Uğurlu’nun 20 milyon TL nominal değerli payı da satışa sunulacak. Toplamda 120 milyon adet B grubu pay, 10,40 TL sabit fiyatla yatırımcıya arz edilecek. Halka arzın lider aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olurken, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

ENERJİDEN TARIMA UZANAN DİKEY ENTEGRASYON

EcoGreen Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını tarımsal üretimle entegre eden öncü bir model uyguluyor. Şirketin toplam 179,58 MW kurulu gücü bulunuyor. Bunun 157,18 MW’ı güneş, 7,5 MW’ı biyogaz ve 14,9 MW’ı biyokütle santrallerinden oluşuyor.

Manisa’daki Ecofer Organik ve Organomineral Gübre Tesisi, yılda 90 bin ton üretim kapasitesi ile enerji üretiminden çıkan organik atıkları değerlendiriyor. Şirket, hem enerji üretimini büyütmeyi hem de tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS

EcoGreen’in 2021’de 245,7 milyon TL olan cirosu 2022’de 612 milyon TL’ye, 2023’te ise 1 milyar 245 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 2023 yılı net kârı 1 milyar 260 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %944 oranında artış anlamına geliyor.

Toplam varlık büyüklüğü 9,3 milyar TL, kaldıraç oranı ise %56 seviyesinde bulunuyor. Şirket, halka arz gelirini yeni santral yatırımlarına, Ar-Ge projelerine ve sürdürülebilir enerji teknolojilerine yönlendirmeyi planlıyor.

TÜRKİYE’NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

EcoGreen Enerji, hem enerji hem tarım sektöründe sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve tarımsal üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Yönetim, halka arz sonrası gelirlerin yeşil enerji yatırımlarına ve çevre dostu teknolojilere aktarılacağını vurguluyor.