Türkiye’de konut fiyatları son 15 yılda yüzde 4.000 artarken, ev sahipliği oranı 10 yılda 5 puan geriledi. OECD’nin son raporuna göre Türkiye, kira artışında dünya birincisi oldu. Fiyat artışları enflasyonun iki katına çıkarken, orta gelir grubunun konuta erişimi giderek zorlaşıyor.

FİYATLAR ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTTI

TÜİK ve TCMB verilerine göre, 2010 yılı baz alındığında konut fiyat endeksi 2025 itibarıyla 4.108 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 1.836 puanda kaldı. Bu fark, konut fiyatlarının genel enflasyonun iki kattan fazla hızla yükseldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre son yıllarda konut fiyatlarındaki sert artış, özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen gençleri ve orta gelirli aileleri konut piyasasının dışına itti.

EV SAHİPLİĞİ 10 YILDA 61’DEN 56’YA GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ev sahipliği oranı 2014’te yüzde 61,1 iken 2024 itibarıyla yüzde 56,1’e düştü. Bu da her 100 haneden 5’inin son on yılda kiracı konumuna geçtiği anlamına geliyor. Artan maliyetler, krediye erişim zorluğu ve konutun yatırım aracına dönüşmesi, sahiplik oranındaki gerilemenin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Türkiye artık Avrupa ortalamasının (%68,4) gerisinde bulunuyor.

OECD VERİLERİ: TÜRKİYE, AVRUPA’NIN ALT SIRALARINDA

OECD’nin “Dünyada Konut Sahipliği” araştırmasına göre Türkiye, yüzde 56,1 oranla İsviçre (%42,6) ve Almanya (%47,2) gibi ülkelerin önünde olsa da, Avrupa genelinde alt sıralarda yer alıyor. Kıbrıs (%69,4) ve Yunanistan (%69,7) gibi Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında fark daha da açılıyor. Euro Bölgesi ortalaması yüzde 64’ün üzerindeyken Türkiye’nin barınma sahipliği oranı gelişmiş ülkeler düzeyinin oldukça altında kaldı.

OECD 2025 RAPORU: TÜRKİYE KİRA ARTIŞINDA ZİRVEDE

OECD’nin 2025 Kira Artış Endeksi’ne göre Türkiye, 2015=100 baz alınarak hazırlanan listede 1.000 puanın üzeriyle açık ara zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Litvanya ve üçüncü sıradaki İrlanda’da endeks 300–400 puan seviyesinde kalırken, OECD ortalaması 200 puanın altında kaldı. Türkiye’de kiralar, gelişmiş ülke ortalamasının yaklaşık beş katı hızla yükseliyor. Uzmanlara göre bu durum, konut arzının yetersizliğiyle birleştiğinde kiralık konut piyasasını sürdürülemez hale getiriyor.

UZMANLAR UYARIYOR: “BARINMA KRİZİ KALICI HALE GELDİ”

Ekonomistler, gelir artışının sınırlı kalması, krediye erişimin zorlaşması ve inşaat maliyetlerindeki yükselişin konutu yatırım aracına dönüştürdüğünü belirtiyor. Özellikle büyük şehirlerde konut üretimi nüfus artışının gerisinde kalırken, yatırım amaçlı alımlar fiyatları yapay biçimde yukarı çekiyor. Son 15 yılda konut fiyatları yüzde 4.000 artarken, ev sahipliği oranının düşmesi Türkiye’de barınma sorununu yapısal bir hale getirdi. Uzmanlar, mevcut politika değişmezse 2026 itibarıyla büyükşehirlerde kiraların bugünkü seviyenin de üzerine çıkacağı uyarısında bulunuyor.