Türkiye’nin konut arzında alarm zilleri çalıyor. 2003 yılından bu yana ilk kez “net konut dengesi” sıfırın altına indi.

Bu veri, talep edilen konut sayısının üretilen konutlardan çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir deyişle, Türkiye’de artık konut açığı büyüyor.

ÜRETİM DURDU, TALEP ARTIYOR

Grafiğe göre 2017 ve 2021 yıllarında zirveye ulaşan konut dengesi, 2023’ten itibaren sert düşüşe geçti. 2025 itibarıyla veriler eksi bölgeye geçti. Bu durum, yeni konut üretiminin neredeyse durma noktasına geldiğini ve artan nüfus ile hane sayısına rağmen piyasadaki arzın yetersiz kaldığını gösteriyor ve kira artışına neden oluyor.