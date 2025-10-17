ABD borsalarında son haftaların en çok konuşulan hissesi, Praxis Precision Medicines (PRAX) oldu. Nasdaq’ta işlem gören şirket hisseleri, sadece bir ay içinde %330’un üzerinde değer kazanarak 180 dolar seviyesini aştı. Bu tarihi yükseliş, biyoteknoloji sektöründe uzun süredir görülmeyen bir ivmeyi temsil ediyor. PRAX hissesi, Ekim ayı başında 40 dolar civarında işlem görürken, kısa sürede dört katından fazla değerlendi. Son yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri 850 milyon doların üzerine çıktı.

Analistler bu hareketi “biyoteknoloji sektöründe son yılların en dikkat çekici performanslarından biri” olarak nitelendiriyor. Peki bu akıl almaz yükselişin arkasında ne var?

Ulixacaltamide ilacı umut verdi: Klinik sonuçlar beklentilerin çok üzerinde

Praxis Precision Medicines’in hızlı yükselişinin temelinde, şirketin geliştirdiği ulixacaltamide adlı ilacın klinik deneme sonuçları yer alıyor.

Söz konusu ilaç, özellikle nörolojik rahatsızlıklardan biri olan essansiyel tremor (el, baş veya ses titremesi) tedavisinde test edildi. Praxis’in açıkladığı Phase 3 (geç aşama) klinik sonuçları, bilim camiasında büyük yankı uyandırdı.

Çalışmalarda, ulixacaltamide kullanan hastalarda günlük yaşam aktiviteleri skorunda anlamlı bir iyileşme gözlemlenirken, placebo grubunda beklenenin aksine gerileme yaşandı. Bu sonuç, ilacın FDA onay sürecinde çok güçlü bir aday haline gelmesini sağladı. Eğer onay alınırsa, ulixacaltamide yıllık 1 milyar doların üzerinde satış potansiyeline sahip olabilecek bir tedavi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, bu gelişme Praxis için yalnızca finansal değil, aynı zamanda bilimsel bir dönüm noktası niteliğinde. Çünkü şirket, sinir sistemi bozukluklarına odaklanan ilaç geliştirme programında uzun süredir kârlılık eşiğine ulaşamamıştı

Analist raporları ve kurumsal alımlar ralliye ivme kazandırdı

Pozitif klinik sonuçların ardından büyük yatırım bankaları, PRAX hissesi için hedef fiyatlarını hızla yukarı yönlü revize etti. Barron’s ve MarketWatch gibi ABD’nin önde gelen finans platformlarında yayımlanan analizlerde, “Praxis, nörolojik hastalık tedavisinde çığır açabilecek yeni jenerasyon ilaçlar geliştiriyor” ifadeleri yer aldı.

Zacks Investment Research, PRAX hissesi için notunu “Tut” seviyesinden “Güçlü Al” seviyesine yükseltti. JPMorgan ise raporunda şirketin “potansiyel piyasa değeri 3 ila 4 milyar dolar arasında değişebilir” tahmininde bulundu.

Ayrıca, haberin ardından açığa satış (short) pozisyonlarının hızla kapanmasıyla birlikte güçlü bir short squeeze etkisi oluştu.

Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından hisseye yoğun biçimde yönelirken, işlem hacmi normal seviyelerin 15 katına çıktı. Bu da fiyatın 24 saat içinde 60 dolardan 180 doların üzerine sıçramasına yol açtı.

Piyasalarda ‘Yeni Moderna’ benzetmeleri konuşuluyor

Biyoteknoloji yatırımcıları arasında PRAX için yapılan “Yeni Moderna” benzetmesi giderek yayılıyor. Çünkü Praxis, yalnızca ulixacaltamide değil, aynı zamanda Parkinson, epilepsi ve depresyon gibi hastalıkların tedavisine yönelik üç farklı aday ilaç üzerinde de çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre 2026’ya kadar üç yeni klinik faz denemesi başlatılması planlanıyor.

Bu vizyon, yatırımcıların PRAX hisselerini kısa vadeli bir haber tepkisi değil, uzun vadeli bir bilimsel büyüme hikâyesi olarak görmesini sağlıyor. Ayrıca, pandemi sonrası ilaç araştırmalarına hız kazandıran ABD biyoteknoloji fonlarının yeniden PRAX gibi küçük ölçekli firmalara ilgi göstermesi de bu yükselişi destekledi.

Yatırımcılar için uyarı: Volatilite ve regülasyon riski devam ediyor

Her ne kadar hisse senedi son bir ayda olağanüstü bir performans göstermiş olsa da, analistler volatilite riskinin halen çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. FDA onay süreci tamamlanmadan önce, klinik verilerin detaylı analizleri sırasında istenmeyen yan etkiler veya veri eksiklikleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, biyoteknoloji hisselerinde görülen hızlı yükselişlerin ardından genellikle kâr satışları ve sert düzeltmeler yaşandığı da hatırlatılıyor.

Praxis Precision Medicines’in geçmişte finansman zorlukları yaşadığı ve birkaç yıl önce Nasdaq’ta “delisting” riskine kadar gerilediği biliniyor.

Dolayısıyla yatırımcılar açısından mevcut fiyat seviyeleri oldukça yüksek risk barındırıyor. Yine de şirketin elindeki veri seti ve portföy çeşitliliği, PRAX’ı kısa sürede ABD biyoteknoloji sektörünün en dikkat çeken oyuncularından biri haline getirmiş durumda.