Borsa İstanbul, oldukça dalgalı bir haftayı geride bıraktı. Haftanın son iki işlem gününde sert satışlar yaşanırken, endeks 10.200 puan seviyesinden 9.900 bandına kadar geriledi. Bu düşüşün temel nedeni yalnızca küresel piyasalardaki belirsizlikler değildi; iç siyasette yaşanan gelişmeler de yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi. Özellikle CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı, siyasi tansiyonu artırarak piyasada kısa vadeli bir tedirginlik yarattı. Kararın ardından yatırımcıların risk iştahı azaldı, işlem hacimleri daraldı ve Borsa İstanbul genelinde satış baskısı belirginleşti.

Endeksten Bağımsız Hisselerde Güçlü Performans

Endeksin genel olarak zayıf bir görünüm sergilediği haftada bazı hisseler dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Piyasanın genel havasından koparak adeta kendi yönünü çizen hisseler arasında BURCE, BURVA, TEKTU, PINSU ve MERCN yer aldı. Bu beş hisse, haftalık bazda yatırımcısına %25 ile %60 arasında değişen oranlarda kazanç sağladı. Özellikle BURCE, %60,87’lik artışla haftanın tartışmasız lideri oldu. BURVA %33, TEKTU %29, PINSU %27 ve MERCN %26 civarındaki yükselişleriyle yatırımcısına kayda değer kazançlar sundu.

Bu hisselerdeki yükselişlerin ortak noktası, düşük halka açıklık oranı ve sınırlı arz yapısının, artan talep karşısında sert fiyat hareketlerine yol açmasıydı. Haftanın büyük bölümünde işlem hacminde belirgin artışlar gözlenirken, özellikle BURCE tarafında tavan serileri dikkat çekti. Endeksten bağımsız şekilde yükselen bu hisseler, borsanın geneline yayılan satış baskısına rağmen güçlü duruşlarını korudular.

100 Bin TL’lik Yatırım 160 Bin TL’ye Ulaştı

Haftaya 100 bin TL ile başlayan bir yatırımcı, BURCE hissesinde bu hafta sonunda portföyünü 160 bin TL’ye yükseltmiş oldu. Yani sadece beş işlem gününde 60 bin TL kazanç elde etmek mümkün hale geldi. Bu performans, endeks düşerken bile doğru hisse seçiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlara göre, bu tarz hisseler genellikle düşük işlem hacimli dönemlerde ani hareketlerle öne çıkarak yatırımcılara kısa vadeli fırsatlar yaratıyor. Ancak bu tür sert yükselişlerin aynı oranda hızlı geri çekilmelerle sonuçlanabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Teknik Görünüm Gücünü Koruyor

Teknik tarafta ise bu hisselerde yükseliş trendinin henüz sona ermediği görülüyor. RSI ve MACD gibi kısa vadeli göstergeler hâlâ pozitif sinyaller üretirken, bazı hisselerde tavan serilerinin devam etmesi alım yönlü iştahın sürdüğüne işaret ediyor. Analistler, bu yükselişlerin kalıcı olabilmesi için hacim desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde, kısa vadeli kâr satışlarının devreye girmesiyle düzeltme hareketlerinin kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor.

Piyasada Seçici Hisseler Fark Yaratıyor

Borsa İstanbul’da genel tablo negatif olsa da, seçici hisseler yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor. Siyasi belirsizliklerin ve küresel faiz endişelerinin etkisiyle endeks yatay seyrederken, hacim ve momentum desteğiyle öne çıkan hisseler piyasada fark yaratıyor. Bu durum, özellikle teknik analiz verilerini takip eden ve bilanço temelli yatırım yapan yatırımcıların avantajını artırıyor. Uzmanlar, bu süreçte yatırımcıların kısa vadeli hareketlere kapılmadan temeli güçlü şirketleri tercih etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul genelinde hafta satış ağırlıklı geçse de, endeksten bağımsız şekilde yükselişini sürdüren hisseler yatırımcıya moral verdi. Haftanın yıldızı konumundaki BURCE, güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. 100 bin TL yatıran bir yatırımcının bu hafta 60 bin TL kazanç sağlaması, borsada doğru stratejiyle hâlâ ciddi fırsatlar yakalanabileceğini bir kez daha gösterdi.