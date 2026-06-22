Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2026 sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacaklarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlar, toplam borç stokunun 15 trilyon lira sınırına ulaştığını gösterirken, borç yapısındaki döviz ağırlığı dikkat çekti.

Resmi açıklamaya göre merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs ayı sonu itibarıyla 14 trilyon 989,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BORCUN YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ CİNSİNDEN

Açıklanan verilerin detaylarında, borç stokunun para birimi cinsine göre dağılımı da yer aldı. Toplam borcun yarıdan fazlasının yabancı para birimlerine endeksli olması dikkat çeken en önemli unsurlardan biri oldu:

• Türk Lirası Cinsi Borçlar: 7 trilyon 204,2 milyar lira

• Döviz Cinsi Borçlar: 7 trilyon 784,9 milyar lira

HAZİNE ALACAKLARINDA ASLAN PAYI TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN

Bakanlık, borç stokunun yanı sıra Hazine'nin piyasadan ve kurumlardan olan alacak seyrini de ortaya koydu. Mayıs sonu itibarıyla toplam Hazine alacakları 253,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bu alacak stoku içinde en büyük yükümlülük ise 217,9 milyar liralık pay ile Türkiye Varlık Fonu’na ait oldu. Öte yandan Hazine, söz konusu tarihe kadar olan süreçte alacaklarından toplamda 2 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurunun seyri, borç stokunun gelecekteki maliyeti üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edecek.