Verilere göre İş Yatırım, söz konusu haftada 6,06 milyon lot net satış gerçekleştirdi.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

15-19 Haziran haftasında kurumun en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şöyle sıralandı:

Pasifik GYO (PSGYO): 217.959.419 lot

Çan2 Termik (CANTE): 25.832.750 lot

Frigo-Pak Gıda (FRIGO): 14.492.840 lot

İhlas Holding (IHLAS): 13.407.262 lot

Azirg Varlık Yönetimi Bedelli Rüçhan (AZIRG.V.B): 12.482.084 lot

Alım tarafında PSGYO hissesi açık ara ilk sırada yer aldı.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde İş Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

Pera Holding (PAHOL): 135.507.369 lot

DAP Gayrimenkul (DAPGM): 101.600.824 lot

İş Bankası (ISCTR): 41.296.204 lot

Büyük Şefler (BIGCH): 36.828.656 lot

Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS): 26.325.861 lot

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