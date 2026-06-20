Borsa İstanbul'da aracı kurumların haftalık işlem dağılımları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 15-19 Haziran 2026 haftasında İş Yatırım'ın en fazla alım ve satış yaptığı hisseler de ortaya çıktı.
Verilere göre İş Yatırım, söz konusu haftada 6,06 milyon lot net satış gerçekleştirdi.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
15-19 Haziran haftasında kurumun en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şöyle sıralandı:
Pasifik GYO (PSGYO): 217.959.419 lot
Çan2 Termik (CANTE): 25.832.750 lot
Frigo-Pak Gıda (FRIGO): 14.492.840 lot
İhlas Holding (IHLAS): 13.407.262 lot
Azirg Varlık Yönetimi Bedelli Rüçhan (AZIRG.V.B): 12.482.084 lot
Alım tarafında PSGYO hissesi açık ara ilk sırada yer aldı.
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Aynı dönemde İş Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:
Pera Holding (PAHOL): 135.507.369 lot
DAP Gayrimenkul (DAPGM): 101.600.824 lot
İş Bankası (ISCTR): 41.296.204 lot
Büyük Şefler (BIGCH): 36.828.656 lot
Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS): 26.325.861 lot
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