Uzman isim, özellikle gram altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir öngörüde bulundu. Memiş'in açıklamalarına göre, 2027 yılında Türkiye'de bir ilk yaşanacak ve gram altın fiyatları dört haneli rakamları geride bırakarak beş haneli seviyelere ulaşacak. Bu tarihi zirve tahmini, altın yatırımcıları arasında büyük yankı uyandırdı.

Kısa Vadeli Dalgalanmalar: Memiş, altın fiyatlarındaki ani düşüş ve yükselişlerin piyasa manipülasyonu kaynaklı olduğunu vurguladı.

Fiziki Altın Zorlaşıyor: Fiziki altına ulaşımın her geçen gün daha zor ve imkânsız hale geleceği uyarısını tekrarladı.

GÜMÜŞE DİKKAT: YÜKSELİŞ HIZLANDI, 2027 TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLDİ

İslam Memiş'in işaret ettiği küresel değişimler ve ekonomik adımlar, altın ve gümüşün değerini artıracak temel nedenler olarak öne çıkıyor. Gümüşün de altın kadar değerli hale geldiği vurgulanırken, daha önce 2030 olarak öngörülen önemli kırılma noktasının 2027 yılına çekildiği belirtildi.

Bu beklentiyi destekleyen gelişmeler ise uluslararası alanda atılan somut adımlar:

İtalya'nın Altın Hamlesi: İtalya Başbakanı Meloni'nin, ülkenin yaklaşık 300 milyar dolarlık altın rezervini Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kontrolünden geri alma çabası, ulusal rezervlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Avrupa ve ABD Rezervleri: Avrupa ülkelerinin de ABD'de tutulan altın rezervlerini geri alma girişimleri, fiziki altın talebini ve değerini artıran kritik jeopolitik hamleler olarak değerlendiriliyor.

Rusya'dan Tarihi Adım: Rusya'nın, gümüşü fiziki rezervine katan ilk ülke olması, gümüşün stratejik metal olarak değerini yükselten ve uluslararası piyasalarda yeni bir dönemi başlatan en önemli gelişme olarak kaydedildi. (Rusya'nın 2027 yılına kadar gümüş rezervi alımı için bütçe ayırdığı biliniyor.)

İslam Memiş, yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli perspektife odaklanma çağrısı yaptı. Altın ve gümüşün artık sadece süs eşyası olmaktan çıkıp tamamen birer yatırım aracına dönüştüğünü belirten Memiş, özellikle alt gelir grubunun yatırım aracı olarak gümüşün öne çıktığını tekrar vurguladı.

Memiş'in Sloganı: "Alt gelir grubunun yatırım aracı artık altın değil, gümüştür."