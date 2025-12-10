ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Borsa İstanbul’da işlem gören birçok büyük şirket için yeni hedef fiyatlarını açıkladı. Yayımlanan raporda özellikle havacılık, perakende, sanayi ve holding hisselerinde dikkat çeken yükseliş potansiyeli öne çıkarken, bazı hisselerde %50’ye varan prim ihtimali yatırımcıların radarına girdi.

Rapora göre JPMorgan, Türk Hava Yolları (THYAO) için 547,50 TL, Koç Holding (KCHOL) için 333 TL, Coca-Cola İçecek (CCOLA) için ise 101 TL hedef fiyat belirledi. Bu hisselerde kurumun beklentisi “endeks üstü getiri” yönünde oldu. Özellikle THYAO cephesinde yolcu trafiği, güçlü bilanço yapısı ve küresel hava taşımacılığındaki toparlanma beklentisi hedef fiyatın arkasındaki temel faktörler olarak öne çıktı.

Perakende tarafında ise BİM (BIMAS) ve Migros (MGROS) hisseleri dikkat çekti. JPMorgan, her iki şirket için de 914 TL hedef fiyat açıklarken, güçlü iç talep, fiyatlama gücü ve operasyonel kârlılığın devam etmesini beklediğini vurguladı. Sanayi tarafında Ford Otosan (FROTO) için 226,80 TL, Arçelik (ARCLK) için ise 216 TL hedef fiyat paylaşıldı.

Raporda bazı hisseler için ise daha temkinli bir görünüm benimsendi. Tofaş (TOASO) için 327,60 TL, Şok Marketler (SOKM) için ise 77 TL hedef fiyat açıklanırken, bu hisseler için beklenti “nötr” olarak korundu.

JPMorgan’ın raporu, özellikle 2026’ya yaklaşılırken Borsa İstanbul’da seçici hisse bazlı yükselişlerin öne çıkabileceğine işaret ederken, yabancı kurumların Türkiye piyasalarına ilgisinin sürdüğünü de ortaya koydu.

⚠️ Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve hedef fiyatlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır.