JPMorgan, Akbank hisseleri için belirlediği hedef fiyatı önemli ölçüde yükseltti. Daha önce 74,00 TL olan hedef fiyat 93,81 TL'ye çıkarıldı.

Açıklamanın yapıldığı tarihteki 68,80 TL'lik son fiyata göre bu hedef fiyat yüzde 36,35'lik bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Bankanın hisse senedi için tavsiye ise "Nötr" olarak sürdürüldü.

• Aracı Kurum: JPMorgan

• Yeni Hedef Fiyat: 93,81 TL

• Son Fiyat: 68,80 TL

• Prim Potansiyeli: yüzde 36,35

• Tavsiye: Nötr

TÜRKİYE İŞ BANKASI HEDEFİ 20,21 TL OLDU

Türkiye İş Bankası hisseleri için de hedef fiyat yukarı çekildi. JPMorgan, ISCTR için hedef fiyatını 17,00 TL'den 20,21 TL'ye yükseltti.

14,07 TL'lik son fiyata kıyasla, bu yeni hedef fiyat yüzde 43,64 ile en yüksek prim potansiyelini sunuyor. İş Bankası için de tavsiye "Nötr" olarak belirlendi.

• Aracı Kurum: JPMorgan

• Yeni Hedef Fiyat: 20,21 TL

• Son Fiyat: 14,07 TL

• Prim Potansiyeli: yüzde 43,64

• Tavsiye: Nötr

YAPI KREDİ İÇİN YÜZDE 39,80 PRİM POTANSİYELİ

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisselerinde de hedef fiyat güncellemesi gözlendi.

JPMorgan, YKBNK hedef fiyatını 35,00 TL'den 50,69 TL'ye taşıdı. 36,26 TL'lik son fiyata göre hesaplanan prim potansiyeli yüzde 39,80 seviyesinde bulunuyor.

Kurumun Yapı Kredi için tavsiyesi de diğer bankalarda olduğu gibi "Nötr" oldu.

• Aracı Kurum: JPMorgan

• Yeni Hedef Fiyat: 50,69 TL

• Son Fiyat: 36,26 TL

• Prim Potansiyeli: yüzde 39,80

• Tavsiye: Nötr

JPMorgan'ın bu güncellemeleri, Türk bankacılık sektörüne yönelik beklentilerin yıl sonuna doğru iyileştiğine işaret ederken, bankacılık hisselerinin 2026 yılına yönelik potansiyel getirilerini de ortaya koyuyor.

Üç banka için de "Nötr" tavsiyenin korunması, kurumun sektörün mevcut risk ve getirilerini dengede gördüğü şeklinde yorumlanıyor.