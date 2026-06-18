İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir perde açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce denetim kayyumu atanan 13 şirketten 7'sinin daha kayyum kararı, mahkemeye yapılan itirazlar neticesinde kaldırıldı.

TEDBİRİ KALDIRILAN ŞİRKET SAYISI 11’E ULAŞTI

Sürecin başında Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar haklı bulunmuş ve bu 4 şirket üzerindeki tedbir kararı önceden kaldırılmıştı.

Ekonomim yazarı Ali Ekber Ertürk'ün aktardığı son bilgilere göre yargıdan 7 şirket için daha emsal niteliğinde bir iptal kararı çıktı. Son mahkeme kararıyla birlikte denetim kayyumu uygulamasına son verilen yeni şirketler şunlar oldu:

• Banvit

• Şen Piliç

• Ay-Pi Tavukçuluk

• As Piliç

• Lezita

• Ak Piliç

• Bupiliç