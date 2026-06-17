Geçtiğimiz hafta beyaz et sektörüne yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Sektörün önde gelen üretici firmalarına yönelik uygulanan "denetim kayyumu" tedbirine ilişkin bugün çok önemli bir hukuki viraj dönüldü.

MAHKEME İTİRAZLARI HAKLI BULDU

Operasyonun ardından haklarında denetim kayyumu atanması kararı verilen Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita firmalarının avukatları aracılığıyla mahkemeye yaptığı itirazlar jet hızıyla sonuçlandı.

Ekonomim yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığı bilgilere göre mahkeme, şirketlerin itiraz haklarını yerinde bularak söz konusu dört büyük üretici firma üzerindeki denetim kayyumu uygulamasının durdurulmasına ve kararın iptaline hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Sektörde fiyatlama politikaları ve arz süreçlerine yönelik başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en büyük tavuk eti üreticilerinin yönetim süreçlerine tedbir amaçlı denetim kayyumu atanmış, bu karar piyasada geniş yankı uyandırmıştı.

İlk geri adımın atıldığı soruşturmanın bundan sonraki hukuki süreci ise ekonomi dünyası tarafından yakından takip ediliyor.